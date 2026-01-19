Euroopa Kontrollikoda: Rail Baltic läheb maksma vähemalt 24 miljardit

Üle-euroopalise transpordivõrgu (TEN-T) põhivõrgu üheks osaks oleva Rail Balticu väljaehitamise kuluprognoos oli 2020. aasta eriaruande koostamise ajal 5,8 miljardit eurot (2017. aasta hindades) ning selles näidati, et riskiga korrigeeritud kogumaksumus on seitse miljardit eurot. 2025. aastal kättesaadavate andmete põhjal koostatud uue eriaruande kohaselt on Rail Balticu esimese etapi (ühe rööpmepaari – toim.) rajamise kulu 15,3 miljardit ning kogu projekti valmimise maksumus 23,8 miljardit, selgub kontrollikoja raportist.

"2024. aastal tegi Rail Balticu projektiarendaja uue analüüsi ja jõudis järeldusele, et transpordi suurtaristu prognoositud kogumaksumus oli 2023. aasta hindades suurenenud 23,8 miljardi euroni. Peamised analüüsis välja toodud põhjused olid varasemate prognooside puudulik valmidus ja üksikasjalikkus (mis moodustasid kasvust ligikaudu poole) ning muutused projekti ulatuses ja ülesehituses. Kolme Balti riigi auditeerimisasutuste ühine auditiaruanne kinnitas seda analüüsi suures osas," öeldakse eriaruandes.

"Oluline on välja tuua, et projektiarendaja juhtis tähelepanu ohule, et uus prognoos ei pruugi ikka veel olla täiesti täpne, kuna valmis projekteerimisuuringud (millel hinnang põhines) olid olemas ainult ühe kolmandiku kohta kogu trassist. Ajakava osas otsustasid projektipartnerid jagada transpordi suurtaristu kahte etappi: esimene hõlmab ainult ühte raudteeliini (kogumaksumusega 15,3 miljardit eurot), mis peab valmima 2030. aastaks, ning teine on terviklikum, kuid sel puudub täpne ajakava. Tööde pikendatud ajakava tõttu on tõenäoline, et pärast teise etapi lõpuleviimist ületavad transpordi suurtaristu kulud 23,8 miljardit eurot," lisati samas.

Aruande koostamist juhtinud kontrollikoja liige Annemie Turtelboom ütles raporti tutvustamiseks korraldatud pressikonverentsil, et tema hinnangul võiks Rail Balticu esimene etapp siiski 2030. aastaks valmis saada.

Samas hoidus ta andmast hinnangut riikide tegevusele projekti juhtimisel, öeldes, et selle venimise põhjused ei olnud nende auditi eesmärk.

Eriaruandest selgus ka, et kallimaks on läinud suur osa TEN-T projektidest ning enamus neist on veninud ka kavandatud märksa pikemaks, mistõttu ei valmi põhivõrk 2030. aastaks.

Vaatluse all olid lisaks Rail Balticule veel kolm raudteed (Lyon-Torino, Brenneri baastunnel ja Baskimaa Y), üks veetee (Seine-Scheldt), üks kiirtee (A1 Rumeenias) ja kaks mitmeliigilist ühendust (Fehmarni väina maantee / raudteeühendus ning E59 raudteeühendus Poola sadamatega). Kokku puudutavad need otseselt 13 Euroopa Liidu riiki.