Luikmel: EL peaks USA-le mõju avaldamiseks tollimakse sihtotstarbeliselt suunama

Peeter Luikmel
Peeter Luikmel Autor/allikas: Eesti Pank
Euroopa Liit kaalub vastusena Donald Trumpi ähvardustele maksustada Euroopa riike tollimaksuga kehtestada omalt poolt USA-le 93 miljardi euro väärtuses tollimakse. Eesti Panga hinnangul peaksid tollimaksud, et need mõju avaldaksid, olema sihtotstarbeliselt suunatud.

Taanile kuuluvat Gröönimaad endale sooviv Ameerika Ühendriikide president  Donald Trump lubas kehtestada 1. veebruarist kümneprotsendised tollid kaupadele Ühendkuningriigist, Norrast ja kuuest Euroopa Liidu riigist.

Eesti välisministri Margus Tsahkna sõnul tuleks läbirääkimistel jõuda tulemuseni, kus USA ega Euroopa Liit ei kehtestaks tollimakse.

"Ka meie peaminister neljapäeval osaleb Euroopa Nõukogu istungil ja seal arutatakse konkreetselt neid samme. Ametlikult ei ole ju Ameerika Ühendriigid nendele Euroopa Liidu liikmesriikidele veel oma tolle peale pannud," lausus Tsahkna.

Tsahkna lisas, et kui USA seda teeb, siis Euroopa Liit jõustab juba varem kokkulepitud paketi, millega tõstetakse erinevate kaubagruppide imporditariife.

"Euroopa Liit ju on valmis kehtestama kohe 93 miljardi euro ulatuses lisatariife ja tollimakse 6. veebruaril. Eelmisel suvel ettevalmistatud vastupakett, selle peatamine peaks aeguma, nii et see võib juhtuda isegi automaatselt. Kui näiteks liikmesriigid otsustavad 6. veebruariks, et nad ei pikenda selle peatamist," ütles Tsahkna.

Euroopa Liidu riikide liidrid arutavad tekkinud olukorda Davosis alanud Maailma Majandusfoorumil. Majandusminister Erkki Keldo sõnul Davosis mingite otsuteni ei jõuta.

"Hästi oluline, et Euroopa huvid oleksid ühtlustatud ja ka kindlameelsed. Et kui on vaja, siis vastata proportsionaalselt, aga on hästi oluline, et me selle omavahel koordineeriksime Euroopa tasandil," ütles Keldo.

Eesti Panga välismajanduse osakonna juht Peeter Luikmel ütles, et vastastikused tollid kahjustaksid mõlemat poolt. Kuid Euroopa Liit peab selleks, et meetmed USA majandusele mõju avaldaksid, neid üsna sihtotstarbeliselt  kehtestama.     

"Euroopal on võimalus teha nii, et omapoolsetes meetmetes vähemalt pidada silmas seda, et Euroopa kaotaks vähem kui Ühendriigid. Kõige suurem haru, mis Ühendriikides võiks kannatada, on kindlasti lennukitööstus, aga ilmselt sihitakse seal ka mõningaid põllumajandustooteid. Aga vaieldamatult igasugune tollirežiimi kehtestamine toob kaasa ka mõningase hinnatõusu Euroopas," lausus Luikmel.

Toimetaja: Marko Tooming

