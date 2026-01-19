X!

Teisipäeval võib Lõuna-Eestis temperatuur langeda -20 kraadi juurde

ilm
Foto: Minupilt.err.ee/
ilm

Valgevene kohalt üle Baltimaade ulatuv kõrgrõhuala eemaldub kagu suunas, samas suunas liigub ka Põhja-Venemaalt madalrõhkkond, mille servas võib jõuda Soome ja Baltimaade kohale veidi lumepilvi. Suures plaanis on homme Eesti kohal nõrk rõhuväli, kus ilm on vaikne ja Lõuna-Eestis, kus on taevas selgem, kukub termomeetri näit öösel -20 kraadist madalamale. Päev tuleb muidugi leebem.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Kohati võib vähest lund sadada, mõnel pool on udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Külma on 4 kuni 11, Lõuna-Eestis 12 kuni 20, kohati kuni 24 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ja olulise sajuta. Mõnel pool püsib udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Külma on jätkuvalt 4 kuni 11, Lõuna-Eestis 12 kuni 20, kohati kuni 24 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Kohati võib vähest lund sadada. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Külma on 1 kuni 8, Lõuna-Eestis 9 kuni 14 kraadi.

Kolmapäeval sajab kohati nõrka lund, rannikul ka lörtsi. Tuul tugevneb. Külma on öösel 5 kuni 11, Kagu-Eestis 12 kuni 17 kraadi, rannikul kohati kuni 2 kraadi, päeval on külma 1 kuni 8 kraadini.

Neljapäeval on nõrka lumesadu üksikutes kohtades, tuul nõrgeneb järk-jägult. Külma on 3 kuni 9, Ida-Eestis kuni 13 kraadi, päeva peale läheb ilm ida poolt alates veel külmemaks. Reede ja laupäev tulevad sajuta ja rahuliku tuulega, külmenemine jätkub. Miinuskraadid jäävad 6 ja 16 vahele, öisel ajal langevad kohati 20 kraadi juurde.

Homne tuleb rahuliku tuulega, aga pikemate selgimiste korral Eesti lõunapiiril eriti hommikul väga külm, mujal on ilm pilvisem ja kohati pudeneb veidi lund.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:22

ETV spordisaade, 19. jaanuar

22:09

"Välisilm" uuris, mis meeleolud valitsevad Ukrainas rindeäärsetes asulates

22:08

ERR Gröönimaal: kohalikud suuremat sõjalist kohalolu ei taju

22:06

"Välisilm": kas Iraanis võitis režiim või jätkub vastupanu?

22:03

Teisipäeval võib Lõuna-Eestis temperatuur langeda -20 kraadi juurde

21:58

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

21:45

"Välisilm": Trump jätkab Gröönimaa asjus Euroopa liitlaste survestamist

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:33

Tallinnas avati maa-aluses parklas kunstinäitus

21:29

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

10:04

Lätis lahvatas Ukraina abistamisega seotud korruptsiooniskandaal

13:02

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

20:40

Lõuna-Hispaanias hukkus rongiõnnetuses vähemalt 40 inimest Uuendatud

18.01

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

19:33

Venemaa ründas öösel mitme Ukraina oblasti energiataristut Uuendatud

08:53

Bessent kaitses Trumpi ähvardusi ja süüdistas Euroopat nõrkuses

18.01

ERR Gröönimaal: kohalikud kaaluvad saarelt lahkumist, kui USA peaks sisse tungima

14:18

Ühendkuningriik välistas vastumeetmed Trumpi tollidele

10:19

RMK koondab kuni 75 inimest

18.01

EL kaalub 93 miljardi euro väärtuses tollimaksude kehtestamist USA-le

ilmateade

loe: sport

22:22

ETV spordisaade, 19. jaanuar

21:58

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

21:29

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

21:03

Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

loe: kultuur

21:02

Jõhvi teatriresidentuuri esimene lavastus toob publiku ette Kotzebue elu Uuendatud

15:40

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

15:30

Mall Nukke: filmid olid meie põlvkonna põgenemistoad

15:11

"Täiuslikud võõrad" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 21 000 vaataja

loe: eeter

15:40

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

15:17

Norman Salumäe: olen oma sõprade ja pere jaoks nagu avatud raamat

13:34

Juuksur: kiilanevast pealaest olulisem on oskus iseennast armastada

12:22

Toiduajakirjanik: pudru muudab vaheldusrikkaks tekstuuriga mängimine

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (19.01.2026 18:00:00)

15:45

Soome peaminister: järgmine valitsus peab kärpima veel 10 miljardit eurot

15:30

Raadiouudised (19.01.2026 15:00:00)

12:25

Kohtureformi uus eelnõu jätab ära maakohtute liitmise

12:25

Lõuna-Eestis tuleb öösel kohati kuni 24 kraadi külma

12:20

Raadiouudised (19.01.2026 12:00:00)

10:40

Portugali uus president selgub valimiste teises voorus

10:00

Tartu eelarve suurinvesteeringud on Siuru ja Sõpruse sild

10:00

Kaitsevägi kasutab väljaõppes peamiselt Hiina droone

10:00

Ilm püsib külmem Lõuna-Eestis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo