Teisipäeval võib Lõuna-Eestis temperatuur langeda -20 kraadi juurde
Valgevene kohalt üle Baltimaade ulatuv kõrgrõhuala eemaldub kagu suunas, samas suunas liigub ka Põhja-Venemaalt madalrõhkkond, mille servas võib jõuda Soome ja Baltimaade kohale veidi lumepilvi. Suures plaanis on homme Eesti kohal nõrk rõhuväli, kus ilm on vaikne ja Lõuna-Eestis, kus on taevas selgem, kukub termomeetri näit öösel -20 kraadist madalamale. Päev tuleb muidugi leebem.
Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Kohati võib vähest lund sadada, mõnel pool on udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Külma on 4 kuni 11, Lõuna-Eestis 12 kuni 20, kohati kuni 24 kraadi.
Hommik on pilves selgimistega ja olulise sajuta. Mõnel pool püsib udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Külma on jätkuvalt 4 kuni 11, Lõuna-Eestis 12 kuni 20, kohati kuni 24 kraadi.
Päev on pilves selgimistega. Kohati võib vähest lund sadada. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Külma on 1 kuni 8, Lõuna-Eestis 9 kuni 14 kraadi.
Kolmapäeval sajab kohati nõrka lund, rannikul ka lörtsi. Tuul tugevneb. Külma on öösel 5 kuni 11, Kagu-Eestis 12 kuni 17 kraadi, rannikul kohati kuni 2 kraadi, päeval on külma 1 kuni 8 kraadini.
Neljapäeval on nõrka lumesadu üksikutes kohtades, tuul nõrgeneb järk-jägult. Külma on 3 kuni 9, Ida-Eestis kuni 13 kraadi, päeva peale läheb ilm ida poolt alates veel külmemaks. Reede ja laupäev tulevad sajuta ja rahuliku tuulega, külmenemine jätkub. Miinuskraadid jäävad 6 ja 16 vahele, öisel ajal langevad kohati 20 kraadi juurde.
Homne tuleb rahuliku tuulega, aga pikemate selgimiste korral Eesti lõunapiiril eriti hommikul väga külm, mujal on ilm pilvisem ja kohati pudeneb veidi lund.
