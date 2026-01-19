Tallinna linnapea peab linna ettevõtlusinkubaatori hoonet ebamõistlikult kalliks

Tallinna linnale kuuluva ettevõtlusinkubaatori peagi valmiv kuus miljonit eurot maksma läinud maja on Tallinna linnapea Peeter Raudsepa (Isamaa) hinnangul ebamõistlikult kallis. Linn peab analüüsima, kas hoonet on inkubaatorile vaja ja kas sellise asutuse pidamine on üldse mõistlik.

Tallinna ettevõtlusinkubaator, varasema nimega loomeinkubaator, tähistab tänavu oma 20. tegutsemisaastat ja kolib peatselt kesklinna kuue miljoni euro eest rekonstrueeritud hoonesse.

Kuna asutuses töötab umbes kümme inimest ja hoonet plaanitakse vaid osaliselt ettevõtetele välja rentima hakata, peab Tallinna linnapea Peeter Raudsepp seda ebamõistlikult suureks investeeringuks.

"Minu arvates on see väga-väga kallis ja natuke ehk ka liiga eksklusiivne," lausus ta.

Küsimusele, kas Tallinna ettevõtlusinkubaator on linnale vajalik ja efektiivne, vastas Raudsepp, et praegu sellist hinnangut anda ei saa, sest seda pole uuritud.

"Me teeme seda kindlasti. Variante on tegelikult kolm: on kallis küll, aga kasutame ise; leiame mingisugused odavamad viisid ja otsustame selle müüa – sellisel juhul peab müük ka kuidagi põhjendatud olema ja ka vastava hinna saama. Kolmas varant on see, et rentida välja," lausus ta.

Ühe võimaliku variandina tuleb Raudsepa sõnul kaaluda hoone mahamüümist. Ja lisaks peab analüüsima, kas antud linnaasutust on võimalik liita sarnasel põhimõttel toimiva Tehnopoli teadus- ja ärilinnakuga.

Tallinna ettevõtlusinkubaator pakub tugiteenuseid loome- ja ringmajandusettevõtetele, Tehnopol keskendub rohkem tehnoloogiaettevõtetele.

"Võib-olla on seal mingisuguseid dubleerimisi sees, võib-olla saab mingisuguseid funktsioone ühiselt täita, seda me hindame," ütles Raudsepp.

Tallinna endine linnapea, sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski on varem isegi samu mõtteid mõlgutanud. Kuigi inkubaator on end loomeettevõtete seas tänuväärselt tõestanud, on probleeme olnud asutuse juhtimisega.

"Inkubeerimisteenus iseenesest on end ettevõtlusmaailmas tõestanud. Kui see on hästi korraldatud, hästi sihitatud, siis see võiks jätkuda, aga tõenäoliselt mitte eraldi sihtasutusena," ütles Ossinovski.

"Ettevõtlusinkubaator on Tallinnas üsna omapärane organisatsioon – kindlasti teeb ka üsna palju positiivset vastukaja saavat tööd loomeettevõtete inkubeerimisel, aga oma juhtimise poolest on see ajalooliselt olnud Keskerakonna pesa. Selle direktor oli pikaaegne keskerakondlane kuni viimase ajani. Just selles ettevõttes teostas nõrkvoolutöid Vinni vallavanem Erki Savisaar. Kui palju ta neid tegelikult seal teostas, ei suutnud sisekontroll tuvastada," lisas Ossinovski.

Ossinovski sõnul on ka kummaline, et sihtasutus peab linnas munitsipaalpoodi Tallinn Design House.

"Mul on raske aru saada, miks peaks Tallinna linn poodi pidama, see kõlab rohkem Savisaare ajastust olevat arusaam. Päris mitmed neist tegevustest on rahastatud ka Euroopa maksumaksja poolt, nii et selline kiire (sulgemine) /.../ võib kaasa tuua ka tagasimaksenõudeid," lausus Ossinovski.

Inkubaatori jaoks eraldi hoone taastamine oli Keskerakonna idee.

"Seegi oli Keskerakonna ajal algatatud projekt aastal 2021, kui ma õigesti mäletan. Ja sellel oli mitu mõtet. Üks oli see, et rohepealinna tiitli jaoks oleks ringmajanduse valdkonnas midagi ette näideta. Ja teiseks, et üks lagunev laohoone korda teha," ütles Ossinovski.

Hoone müük oleks Ossinovski sõnul aga läbimõtlemata.

"Ühelt poolt see kindlasti peegeldab selle linnavalitsusse eelarvepoliitilist lähenemist, et püsikulud kasvavad kiiremini kui püsitulud ja investeeringud vähenevad. Ja seda auku eelarves püütakse lappida ühekordsete linnavara müükidega. Kuna see hoone on suhteliselt spetsiifiliselt ehitatud, sellest ka keskmisest kallim hind ajaloolisesse hoonesse – seal on kasutatud Eesti disainerite loomingut, ringmajanduslikke materjale – siis ma olen peaaegu kindel, et turul seda müües me ei saa ehitushinda sealt tagasi," lausus Ossinovski.

Nii Raudsepa erakonnakaaslastele Isamaast kui ka koalitsioonipartneritele Keskerakonnast tulid linnapea mõtted üllatusena.

"Hetkel ei ole inkubaatori ümbermõtestamise osas mitte ühegi otsust tehtud ja ka aktiivset arutelu ei ole linnavalitsuses olnud. Mina arvan, et meil on mõistlik (inkubaatorit) pidada. Meie ettevõtlusinkubaator on ikkagi täielikult linna oma, kus me pakume teatavaid teenuseid. See, mis toimub Tehnopolis, seal me oleme üks kolmest osapoolest ja ega need tegevused täielikult ka ei kattu," lausus abilinnapea Tiit Terik (Keskerakond).