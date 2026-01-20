X!

Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega

Välismaa
Ukrainlased peavad toime tulema nii pakase kui ka Venemaa rünnakutega
Ukrainlased peavad toime tulema nii pakase kui ka Venemaa rünnakutega
Välismaa

Venemaa jätkab Ukraina energiataristu ründamist ning korraldas ööl vastu teisipäeva riigile ulatusliku raketi- ja droonirünnaku. Vene okupandid saatsid lapsed Hersonist sõjalisele väljaõppele.

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 20. jaanuaril kell 5.45:

- Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega;

- Vene okupandid saatsid lapsed Hersonist sõjalisele väljaõppele.

Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega

Venemaa jätkab Ukraina energiataristu ründamist ning korraldas ööl vastu teisipäeva riigile ulatusliku raketi- ja droonirünnaku.

Väljaanne The Kyiv Independent teatas, et Kiievis toimusid umbes kella kahe paiku plahvatused. Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas, et Venemaa rünnaku tagajärjel sai üks inimene vigastada.

Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu, kuna energiakriisi tõttu seisab riik külma ilmaga toimetulekul silmitsi erinevate väljakutsetega. 

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kehtestas juba 14. jaanuaril riigi energiamajanduses hädaolukorra, et tagada vajalike teenuste osutamist elanikkonnale. Odessa sõjaväelise administratsiooni juht Serhi Lõssak teatas samas esmaspäeval, et linna koolid läksid külma ilma tõttu üle distantsõppele. 

Vene okupandid saatsid lapsed Hersonist sõjalisele väljaõppele

Hersoni oblasti okupatsioonivõimud saatsid 24 teismelist Venemaal asuvasse Volgogradi niinimetatud kaitse- ja spordilaagrisse, kus neid koolitati haridusprojekti sildi all sõjalistel erialadel. Sellest teatas oma veebilehel Ukraina Rahvusliku Vastupanu Keskus (CNR).

Laagris osalesid teismelised droonide juhtimise, erinevate sõjaliste erialade, küberoperatsioonide elementide ja taktikalises väljaõppes. Varem on teatatud, et okupandid kavatsesid puhkuse ettekäändel viia 400 last ajutiselt okupeeritud Zaporižžja oblastist Venemaale.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, The Kyiv Independent, BNS

