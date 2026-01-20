Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

Suurbritannia valitsus tagastab lähiajal India ookeanis asuvad Chagose saared Mauritiusele ning selle sammuga pole nüüd rahul Donald Trump. USA president kritiseeris Briti peaministri Keir Starmeri valitsuse plaani ja ütles, et saarte tagastamine on rumal samm.

Briti peaminister allkirjastas mullu leppe, mille raames tagastab riik Chagose saared Mauritiusele. Vastutasuks saavad Suurbritannia ja USA kasutada edasi Chagose saartel asuvat sõjaväebaasi. Baas asub Diego Garcial, mis kuulub Chagose saarte hulka.

Trump teatas nüüd, et talle see leping ei meeldi ja nimetas saarte tagastamist rumaluseks.

"Meie "geniaalne" NATO liitlane, Ühendkuningriik, plaanib ära anda Diego Garcia, kus asub USA sõjaväebaas. Pole kahtlustki, et Venemaa ja Hiina on seda nõrkuse avaldumist juba märganud. Need on rahvusvahelised suurvõimud, kes tunnustavad ainult jõudu. Seetõttu austatakse minu juhitud Ühendriike nüüd rohkem kui kunagi varem," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"See, et Ühendkuningriik annab ära äärmiselt olulise maa-ala, on suur rumalus ning järjekordne põhjus riikliku julgeoleku kaalutluste pikas reas, miks Gröönimaa tuleb omandada," lisas Trump.

Trump teatas veel, et kohtub sel nädalal Davosis erinevate osapooltega, mille käigus arutatakse Gröönimaa küsimust.

"Mul oli väga hea telefonivestlus Mark Ruttega, NATO peasekretäriga, mis puudutab Gröönimaad. Soostusin kohtumisega erinevate osapoolte vahel Šveitsis Davosis," teatas Trump.

Trump jagas sotsiaalmeedias veel Rutte sõnumit, kus viimane kiidab ja ülistab Trumpi. Lisaks avaldas Trump veel töödeldud pildi, mis kujutab Euroopa liidrite mullust visiiti Valgesse Majja. Töötlemise käigus tekkis pildile kaart, millel on näha, et Gröönimaa, Kanada ja Venezuela kuuluvad hoopis USA-le.

Veidi varem ähvardas Trump aga Prantsusmaad üüratu tollimaksuga. President Emmanuel Macron lükkas tagasi Trumpi kutse liituda Gaza rahunõukoguga ning viimane teatas, et Prantsusmaa alkoholitööstust võib tabada 200-protsendiline tollimaks.

"Kehtestan tema veinidele ja šampanjadele 200-protsendise tollimaksu. Ja ta liitub. Aga ta ei pea liituma," teatas Trump. Prantsuse võimud teatasid seejärel, et Trumpi ähvardus hakata tolle kehtestama on vastuvõetamatu.

"Meie välispoliitika mõjutamiseks tollimaksudega ähvardamine on vastuvõetamatu ja ebatõhus," ütles Macronile lähedal seisev allikas.

Lähiajal peaks Trump jõudma Šveitsi, kus ta osaleb Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil. Tõenäoliselt haarab ta seal taas kogu rambivalguse endale, lisaks peab ta veel ka kõne, mis eeldatavasti pälvib suurt rahvusvahelist tähelepanu.