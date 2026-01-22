X!

Apteekrid ja arstid täheldavad sügeliste levikut

Apteegid on märganud, et alates sügisest on kasvanud sügeliste ravimite müük ning perearst Triinu-Mari Otsa sõnul on sügelisi juba viimase paari aasta jooksul varasemast rohkem esinenud. Nii apteekrite kui perearstide sõnul on tähtis, et haigestunu ja tema pereliikmed teeksid ravikuuri korralikult läbi.

Tallinna ja Tartu Benu apteekrid on alates sügisest täheldatud mõningast sügelistevastaste ravimite ostmise kasvu.

Sama kinnitas ka Südameapteegi turundus- ja kommunikatsioonijuht Enel Kolk, kes ütles ERR-ile, et eriti detsembris oli näha, et apteekidest osteti tavatult palju nii kohapeal kokkusegatavat sügeliste ravimit, valmis retseptiravimit kui ka käsimüügiravimit.

"Praegu on see natuke tagasi tõmmanud, aga pigem on see ootamatu, ei ole tavapärane, et see haigus igal aastal detsembris või jaanuaris meie inimesi kimbutaks. Hetkel tundub, et on mingi laine," tõdes Kolk.

Laagri perearstikeskuse juhataja Triinu-Mari Otsa sõnul on sügelisi varasemast rohkem olnud juba viimase aasta-paari jooksul. Ta märkis, et apteekritel on haiguse levikust parem pilt, sest arstideni jõuavad raskemad juhtumid, kui haigus ravile ei allu või tullakse retseptiravimit küsima.

"Arstina näen, et resistentsust on natuke," sõnas Ots. "Tavapärasele käsimüügiravimile permetriinile on rohkem resistentsust, aga miks, ei tea"

Ots rõhutas, et sügelised ei ole haigus, mis oleks seotud kehva hügieeniga, vaid see levib nakkusena ning ohustab nii lapsi kui täiskasvanuid.

"Võib-olla täiskasvanud on teadlikumad ja oskavad rohkem märgata, saavad sellele kiiremini jaole," oletas perearst, kelle sõnul ei sõltu haiguse levik üldiselt hooajast.

Kõige tähtsam on nii apteekrite kui arstide kinnitusel see, et haigestunu järgiks kõiki ravijuhiseid.

"Hästi oluline on kõigi lähikondsete ravimine ja kogu keha ravimine. Lööve on sageli ainult kätel ja võib-olla arvatakse, et teengi ainult käed kokku, aga sügelislest elab üle kogu keha. Teiseks peaks ravima kõiki lähikondseid, kellega on kehakokkupuudet ehk kõiki pereliikmeid," rõhutas Ots.

Ots lisas, et kõige paremini oskavad nõu anda apteekrid, aga lisaks ravimitele on tähtis ka voodipesu ja riided 60-kraadises vees ära pesta ning need rõivad, mis kuuma veega pesu ei kannata, sügavkülma panna, sest ka see hävitab sügelislesta.

"See on hästi oluline, muidu jäämegi neid ravima," ütles perearst.

Sügeluse lõppemisel ei tohi ravi pooleli jätta

Südameapteegi esindaja sõnul on ülioluline ravimikuur lõpuni teha, kuid sageli arvavad inimesed, et kui sügelus järele jääb, pole enam vaja ravida.

Ravimeid on sügeliste vastu mitmeid, kuid Kolgi sõnul armastavad arstid kõige rohkem välja kirjutada apteegis kohapeal kokku segatavat väävlisalvi.

Benu apteek tõi välja, et kui ravijuhiseid ja hügieenisoovitusi järgida, on kõik sügeliste ravimid tõhusad. Käsimüügis müüdavate bensüülbensoaati sisaldava salvi ja permetriini sisaldava geeli puhul tuleb aga arvestada, et ühe inimese kohta kulub raviks tavaliselt üks tuub ravimit.

Sügelised levivad inimeselt inimesele tiheda nahakontakti kaudu ning Laagri perearstikeskuse arsti sõnul seda üldiselt bussist või muudelt avalikelt pindadelt ei saa.

SA Tallinna Koolitervishoiu kooliõde Ilona Leok märkis, et esmakordselt sügelistesse nakatumisel peetakse seda tihti allergiliseks reaktsiooniks, kuid allergiaravimid sügelislestade vastu ei aita ega leevenda ka neist põhjustatud sügelust.

Sügelised tunneb ära punetavate täppide ja villide järgi, mis tekivad reite sisekülgedele, tuharatele, kõhule, randmetele ja sõrmede vahele. Sügelistest põhjustatud kihelus lööb kõige intensiivsemalt välja just õhtuti enne magamaminekut ja öösel.

Juhul kui sügelised hakkavad levima koolis, hoolekandeasutuses või mõnes muus sellises kohas, saavad nende töötajad terviseametilt juhiseid, kuidas edasi toimida, kuid eraldi arvestust sügeliste esinemise kohta amet ei pea.

