Telia telepakettidest kaob HBO

Telia teatas klientidele, et nende telepakettidest kaob HBO sisu, ehkki hind jääb samaks. Telia kinnitusel ei ole otsuse taga nemad, vaid HBO äristrateegia muudatus.

Telia kliendid said hiljuti teate, et alates 1. aprillist ei ole nende TV-paketis enam HBO striimingteenust.

Telia televisiooni ja meelelahutuse osakonna äriarendusjuht Laura Silm ütles ERR-ile, et muudatus HBO osas tuleneb HBO enda strateegilisest otsusest muuta oma teenuse ärimudelit ja pakkuda sisu edaspidi vaid eraldiseisva HBO Max striimingteenusena.

"Selle tulemusel ei jätkata HBO sisu pakkumist senisel kujul Telia TV-teenuse pakettides või lisateenusena. Telia peab selliste rahvusvaheliste sisupartnerite otsustega arvestama ning kujundab oma TV-teenuse sisuvalikut vastavalt muutuvale turuolukorrale, hoides fookuses teenuse tervikväärtuse ja kliendikogemuse," lausus Silm.

Ta lisas, et Telia mõistab, kui muudatused tekitavad küsimusi ja ka pettumust ning palub klientidelt selle ebamugavuse pärast vabandust. Siiski rõhutab Telia, et otsuse taga ei ole nemad, vaid HBO.

ERR uuris ettevõttelt, miks lahjemaks jäänud paketi hind samaks jääb. Silma sõnul ei põhine Telia TV paketi väärtus üksikutel kanalitel või platvormidel, vaid terviklikul teenusel.

"Kuigi HBO sisu pakettidest lahkub, lisandub klientidele samal ajal kolm uut telekanalit: YLE1, YLE2 ja Eurosport 4K, mis laiendavad nii uudiste-, meelelahutus- kui ka spordisisu valikut. Kliendid, kes soovivad HBO sisu vaatamist jätkata, saavad valida paketi, mis sisaldab HBO Maxi striimingtusteenust," ütles Silm.

Ta lisas, et paketi hind katab lisaks sisule ka teenuse kvaliteedi, pideva arendustegevuse ning stabiilse ja kasutajasõbraliku platvormi ning samal ajal vaatab Telia tulevikku, et tuua klientideni uusi sisupartnereid, formaate ja vaatamisvõimalusi.