Trump: Gröönimaa üle on kokkuleppele jõutud ja ma ei kehtesta tolle

USA president Donald Trump võttis kolmapäeval tagasi ähvarduse kehtestada mitmetele riikidele tariifid nende seisukoha tõttu Gröönimaa suhtes, öeldes, et on NATO-ga saare tuleviku osas kokkuleppele jõudnud.

USA presidendi Donald Trumpi sõnul ei kehtestata Soomele ja seitsmele teisele riigile tolle, kuna peale sisukat vestlust NATO peasekretäri Mark Ruttega on jõutud kokkuleppele.

"NATO peasekretäri Mark Ruttega peetud väga produktiivse kohtumise põhjal oleme loonud raamistiku tulevaseks kokkuleppeks Gröönimaa ja tegelikult kogu Arktika piirkonna osas. See lahendus, kui see teoks saab, on suurepärane nii Ameerika Ühendriikidele kui ka kõigile NATO riikidele. Selle arusaama põhjal ei kehtesta ma tolle, mis pidid jõustuma 1. veebruaril," lausus Trump oma postituses Truth Socialis.

"Kuldse Kupli kohta Gröönimaad puudutavaid täiendavaid arutelusid peetakse. Lisateavet avaldatakse arutelude edenedes. Läbirääkimiste eest vastutavad asepresident J. D. Vance, riigisekretär Marco Rubio, erisaadik Steve Witkoff ja vajadusel mitmed teised – nad alluvad otse mulle," lõpetas Trump.

President Trump pidas mõned tunnid enne postitust kõne Šveitsis Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil, kus teatas, et ei hakka Gröönimaa omandamiseks kasutama jõudu, kuid leidis, et saar peab kuuluma Ühendriikidele.

"Ma taotlen viivitamatuid läbirääkimisi, et arutada veel kord Gröönimaa omandamist Ühendriikide poolt, nii nagu oleme ajaloo jooksul omandanud palju teisi territooriume, nagu ka paljud Euroopa riigid on teinud," ütles Trump.

"Ma ei pea jõudu kasutama. Ma ei taha jõudu kasutada. Ma ei hakka jõudu kasutama," ütles Trump.

Ta jõudis veel kritiseerida Taanit ning rääkis, et ainult tema riik suudab Gröönimaad kaitsta.

"Ainult USA saab seda hiiglaslikku maamassiivi, seda hiiglaslikku jäätükki kaitsta, seda arendada ja paremaks muuta," väitis Trump.

Trump rääkis ka, et Gröönimaa on tegelikult osa Põhja-Ameerikast.

"See tohutu turvamata saar on tegelikult osa Põhja-Ameerikast. See on meie territoorium," rääkis Trump.