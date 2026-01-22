X!

Meedia: mõned Gröönimaa alad võivad tehingu käigus minna USA kontrolli alla

Donald Trump
USA president Donald Trump teatas, et jõudis NATO-ga Gröönimaa tuleviku osas kokkuleppele ning meedia teatel peaksid lepingu raames minema mõned väikesed maa-alad Ühendriikide kontrolli alla. USA saaks siis neile aladele rajada sõjaväebaase.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et tehing võtab eeskujuks Suurbritannia ja Küprose vahelise kokkuleppe. Ühendkuningriigil on Küprosel kaks territooriumi, mis jäid saare iseseisvudes Suurbritanniale. Neil aladel asuvad Suurbritannia sõjaväebaasid.

Ka ajalehe The New York Times allikate teatel võib Taani loovutada mõningaid Gröönimaa alasid, kuhu Ühendriigid saaksid siis rajada sõjaväebaase.

Trump ise ütles kolmapäeval, et saavutas kokkuleppe Gröönimaa tehingu raamistiku osas. Tema sõnul vastab see USA soovidele, kuid täpsemaid detaile tehingu kohta ta kohe ei avaldanud.

NATO kinnitas avalduses samuti, et Mark Rutte pidas Trumpiga väga produktiivseid kõnelusi Arktika piirkonna julgeoleku teemal.

The Telegraphi teatel võimaldaks tehingu raamistik USA-l viia piirkonnas läbi sõjalisi operatsioone ja luuremissioone. Samuti võib leping hõlmata haruldaste muldmetallide kaevandamist. USA ei peaks siis nende tegevuste jaoks Taanilt luba küsima.

Üks asjaga kursis olev diplomaatiline allikas kinnitas The Telegraphile, et kavand on olemas. Lehe teatel peetakse Küprose–Suurbritannia stiilis plaani lahenduseks, mis peaks rahuldama Trumpi nõudmisi saare omamise osas.

USA-l on juba praegu lubatud rajada Gröönimaale sõjaväebaase. Teoreetiliselt peaks kavandatav lepingu raamistik võimaldama USA-l kontrollida teatud Gröönimaa osi, sealhulgas alasid, kus asuvad maavarad. See tähendaks, et USA ei peaks enam näiteks ka ehituslube taotlema. Samuti oleks USA-l seal lihtsam arendada oma Kuldse Kupliga (USA kavandatav raketitõrjesüsteem– toim) seotud projekti.

Trump teatas mõned tunnid enne kokkuleppe saavutamist Šveitsis Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil, et ei kavatse Gröönimaa omandamiseks jõudu kasutada, kuid leidis, et saar peaks kuuluma Ühendriikidele. Kolmapäeva õhtul võttis ta ka tagasi ähvarduse kehtestada mitmetele Euroopa riikidele tollid nende seisukoha tõttu Gröönimaa suhtes.

Taani välisminister  Lars Løkke Rasmussen ütles seejärel, et Trump on saatnud positiivseid sõnumeid. "Trump ütles, et peatab kaubandussõja ja ei ründa Gröönimaad. Need on positiivsed sõnumid," ütles Rasmussen 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph, The New York Times, Yle

Viimased teleuudised

