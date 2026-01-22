X!

Reinsalu: valitsus käsitleb end lahkuva valitsusena

Urmas Reinsalu.
Urmas Reinsalu. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et valitsuse uus pensionieelnõu, mis lubab teisest sambast lahkunutel kiiremini tagasi tulla ja teeks teise samba sisuliselt lõhkumiskindaks, näitab, et valitsus arvestab juba sellega, et 2027. aastal nad enam võimul ei ole.

Rahandusministeerium valmistab ette eelnõu, mis lubaks taas liituda teise pensionisambaga ja mis teeks teise pensionisamba tulevikus lõhkumiskindlaks.

Kooskõlastusringile saadetava eelnõu kohaselt tehakse seaduses kolm peamist  muudatust. Esiteks lühendatakse teisest pensionisambast lahkunute taasliitumise piirangut seniselt kümnelt aastalt viiele. See võimaldab inimestel kiiremini uuesti pensioniks koguma hakata.

Teiseks sätestatakse, et igal inimesel on õigus sambast üks kord lahkuda ja hiljem taas liituda. Küll aga kaob võimalus teisest sambast teist korda lahkuda.

Kolmandaks antakse neile, kes jätkavad kogumist, võimalus võtta välja vaid osa kogutud rahast, mitte kogu summa. Praegu peab lahkumisel välja võtma kogu säästu. Raha osalisel väljavõtmisel saab sambaga uuesti liituda viie aasta pärast ja sambast lahkumise võimalus loetakse kasutatuks.

"Seal on kaks asja. Üks on see, et teise samba muudatusi ei saa teha viie aasta jooksul. Et muuta teda kuidagi "Isamaa-kindlaks", nagu peaminister ja rahandusminister väljendusid. Muidugi on signaal sellest, et valitsus käsitleb ennast juba lahkuva valitsusena, kellel 2027. aastal riigijuhtimise juurde enam asja ei ole. See on laiemalt "pärast mind tulgu või veeuputus"-poliitika käekiri," kommenteeris Reinsalu.

"Võetakse maksimum ja pealegi võlgu, suurendatakse kohustusi, sõlmitakse lepinguid. Viitan siin kasvõi Rootsi vanglalepingule, mis oleks mõistlik valimistejärgsesse aega edasi lükata. Sellises dünaamikas tegutsemine ei ole hea juhtimiskäekiri ja see põletatud maa taktika ei ole kindlasti ühiskonna huvides," lisas ta.

"Mis puudutab konkreetseid ettepanekuid, siis sain uudist lugedes aru, et seal oli elemente, nagu pensionivara osade kaupa väljavõtmine teisest sambast ja kinnisvara tagatiseks kasutamine. Need on ju suurema vabaduse ja paindlikkuse pakkumine teise samba vara osas. See on iseenesest pigem Isamaa toonase pensionireformi möönmine," rääkis Reinsalu.

ERR küsis Reinsalult, kas näiteks Isamaa valitsusse saades pärast riigikogu valimisi pööraks ta selle algatuse tagasi.

"Me peame õppima tänase valitsuse poliitikast ja sellest hoiduma. Viitan sellele, et paar kuud pärast jõustumist pöörati tagasi näiteks peretoetused ja ühiskond avastas jahmatusega, et ellu hakatakse viima poliitikat, milleks polnud mingit mandaati. Ma luban, et Isamaa informeerib avalikkust ausalt oma kavatsustest, mis puudutavad eelarvepoliitilisi ja sisulise mõjuga samme 2027. aasta plaanis. Mis puudutab teise samba nüansse, mida kavatsetakse muuta, siis vaatame neile otsa ja kujundame oma seisukoha välja," vastas Reinsalu.

Teisest pensionisambast lahkumine oli Isamaa üks omaaegseid suurimaid lubadusi. Reform jõustus 2021. aastal.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Reinsalu: valitsus käsitleb end lahkuva valitsusena

