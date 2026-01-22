X!

Tartus valmiv Sõpruse sild tekitab kohalikus poliitikas vastakaid arvamusi

Tartu Sõpruse sild
Tartu Sõpruse sild Autor/allikas: ERR
Reedel avatakse Tartus sõpruse silla kesklinnapoolne osa. Ligi 20 miljoni suuruse eelarvega silla lahenduses näeb opositsioon aga mitmeid murekohti.

Võrreldes Tartu Sõpruse silla vana osaga on reedel avatava uue osa sõidurajad kitsamad, kuid jalakäijatele ja ratturitele on sillal rohkem ruumi. Et liiklus oleks ohutu, on esialgu sõidukiirus 30 kilomeetrit tunnis, kuid silla valmides võiks see tõusta 40-ni.

"Need rattarajad on umbes meetrilaiused ja kõnnitee on ka kahe meetri laiune, kokku neli meetrit," kirjeldas Tartu abilinnapea Priit Humal. "See lahendus rahuldab mõlemal sillapoolel nii ratturite kui ka jalakäijate vajadused," lisas Humal.

Samas Tartu opositsiooni kuuluva Artjom Suvorovi sõnul praeguse lahendusega rahul olla ei saa.

"Ükski tartlane ei saa olla praeguse lahendusega rahul," kritiseeris Suvorov. "Tee on liiga kitsas," lisas ta. "Kui me võtame selle ringristmiku, siis talvel hakkab lumesahk neid äärekive sööma," märkis Suvorov.

"Praegu on väljasõit Turu tänavale probleemne: kui varem oli seal kolm sõidurada, siis praegu on ainult kaks," selgitas Suvorov. "Parempööret tuleb oodata valgusfoori taga ja kui keerad Turu tänavale, on seal kohe ülekäigurada, kus inimestel süttib samuti roheline tuli. Siit hakkab tulema ummikuid ja see on ikkagi väga suur käkk," nentis Suvorov lõpetuseks.

Go Busi Lõuna-Eesti piirkonna juhi Ramses Riive sõnul näitab aeg, kas ummikud tekivad ja kas sellest lähtuvalt on vaja ka busside sõidugraafikuid muuta.

Liikluspiiranguid sillal võib aga kaasa tuua ka Gren Eesti plaan silla keskel olevad torud eemaldada.

"Praegu analüüsime koos linnaga, kas nende torude liigutamine Sõpruse sillalt on kulutõhus," rääkis Gren Eesti äride juht Margo Külaots. "Samuti seda, kas see on kasulik kaugküttetarbijale ja kas nende liigutamise käigus suudetakse kinni pidada ka silla remontimise kavast," lisas Külaots.

Külaotsa sõnul ei olnud varem vajadust neid analüüse teha. Humala sõnul oli aga silla keskelt torude eemaldamise plaan laual ka enne silla ehitust, kuid see oleks tähendanud linnale kolme miljoni euro suurust lisakulu. Nüüd tuleks Humala sõnul kulud tasuda Gren Eestil, kelle initsatiivil on teema taas esile kerkinud.

"Kui me oleksime kohe teadnud, et need torud saab sealt ära viia, siis me oleksime selle silla laiendamise teinud teistmoodi," ütles Humal. "Oleksime laiendanud sõiduradasid natuke torude poole ja teiselt poolt, kus oli nagunii vaja silda kergliiklusele laiendada, oleksime sealt laiendanud vähem," selgitas abilinnapea.

Kui torud eemaldatakse, võib jääda aga silla keskele auk.

"Ega me sinna torude asemele mingit uut arendust ei kavanda," tõdes Humal. "See kõik on seotud hinnaga. Kui me hakkaksime praegu seda projekti muutma ja keskele torude asemel silda laiemaks ehitama, lisaks see kulusid arvestatavalt," ütles Humal.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

