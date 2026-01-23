X!

Leedu president: julgeolekuküsimused tuleb lahendada koostöös USA-ga

Välismaa
Leedu president Gitanas Nauseda.
Leedu president Gitanas Nauseda. Autor/allikas: LRT/E. BLAŽEVIC
Välismaa

Julgeolekuküsimused tuleb lahendada koostöös Ühendriikidega, mitte vastasseisu kaudu, ütles Leedu president Gitanas Nausėda neljapäeval keset püsivaid pingeid Gröönimaa tuleviku üle.

"On väga oluline, et kõiki julgeolekuküsimusi käsitletaks ühiselt, võtmesõnaks on koostöö, mitte vastasseis," ütles Nausėda Brüsselis ajakirjanikele.

Nausėda ütles, et näeb positiivseid muutusi, kuna Gröönimaad endale nõudnud USA president Donald Trump pehmendas kolmapäeval Davosis oma tooni.

"Ma arvan, et näen positiivseid muutusi alates eilsest kohtumisest Davosis, kus mul oli võimalus kuulata president Trumpi kõnet," ütles Nausėda.

"Me saame saavutada palju rohkem Venemaa ja Hiina agressiooni peatamisel ning stabiilsuse tagamisel Arktika ja Põhja-Atlandi piirkonnas, kui tegutseme ühiselt," lisas Nausėda.

Samas rõhutas president, et Leedu toetab Taani territoriaalset terviklikkust.

"Taani on Leedut palju aidanud, eriti esimestel aastatel pärast iseseisvuse taastamist. Meie jaoks on territoriaalne terviklikkus rahvusvaheliste suhete puutumatu põhimõte," ütles Nausėda.

Küsimusele, kas hiljutised arengud on kahandanud usaldust NATO artikli 5 vastu, vastas Nausėda, et seda kahtluse alla ei seata.

"Keegi ei ole artiklit 5 kahtluse alla seadnud. President Trump ütles eile, et see on Ühendriikide pikaajaline pühendumus ja kohustus," ütles Nausėda.

"Dünaamika tuleb USA poolelt ja ma arvan, et me peaksime lõpetama sündmustel sabas sörkimise. Hädaldamine või kurtmine ei ole enam vastuvõetav. Selline suhtumine ei aita Euroopat. Euroopa peab võtma oma seisukoha ja selle selgelt sõnastama," rääkis Nausėda.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

