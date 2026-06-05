Trump tänas Leedut valmisoleku eest tagada vaba laevaliiklus Hormuzi väinas

Leedu president Gitanas Nausėda sai Trumpilt vastuse pärast seda, kui oli väljendanud riigi valmisolekut toetada rahvusvahelist operatsiooni vaba laevaliikluse tagamiseks Hormuzi väinas.

Leedu presidendi juhitav riigikaitse nõukogu leppis 11. mail kokku kuni 40 sõjaväelase ja tsiviilisiku saatmises Hormuzi väina. Nõukogu otsust arutab nüüd Leedu parlament.

Trump teatas, et Leedu valmisolek on talle väga oluline. Kirjas märgiti veel, et Leedu on alati olnud USA usaldusväärne sõber ja partner.

Kirjas avaldas Trump lootust peagi Nausėdaga kohtuda ning rõhutas soovi teha koostööd turvalisema ja jõukama tuleviku nimel. Trumpi kiri jõudis presidendi kantseleisse sel nädalal pärast USA vägede rotatsiooni lõppemist Leedus.

Leedu kaitseminister Robertas Kaunas ütles teisipäeval, et on saanud USA-lt kinnituse, et väed asendatakse, kuigi konkreetset kuupäeva pole määratud.

Leedu peaminister Inga Ruginienė ütles neljapäeval, et USA vägede rotatsiooni lõppemine ja Leedust lahkumine ei ole põhjus muretsemiseks. Peaministri sõnul ootab Leedu tulevikus ka täiendavate USA vägede saabumist.