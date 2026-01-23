Mullu langes Eestis nii kinokülastajate arv kui ka kinopiletite keskmine hind

Eelmisel aastal langes nii kinokülastajate arv kui ka kinopiletite keskmine hind. Suurima kinoketi Apollo kinnitusel oli eelmisel aastal vähe kassahitte. Kino- ja filmitööstus ei ole siiani taastunud koroonakriisist, kui suur osa inimesi hakkas kinodele eelistama voogedastuskeskkondi.

Apollo kinokett pileti hinda langetanud ei ole, küll aga korraldati möödunud aastal varasemast rohkem sooduskampaaniaid.

"Me püüame soodustada mitte kõrgajal ka kinos käimist ehk esmaspäevast neljapäevani. Reede kuni pühapäev on rohkem vaba aega ja siis inimene valib kinnotuleku," lausus Apollo kinode Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm.

Külastuste langust selgitas Ärm sellega, et vähem oli suuri kassahitte.

"Kui on väga võimsad filmid, siis tuleb palju rahvast, kui on natuke nõrgem filmikava, siis tuleb vähem inimesi ja eks me selle järgi mõõdame temperatuuri ja testime olukorda. Viimane suvi oli pigem nõrk, mis puudutab filmide saadavust. Üleelmine suvi oli tugevam," sõnas Ärm.

Filmiinstituudi analüütik Eveli Raja toob pileti hinna languse ühe põhjusena välja, et kümnest kõige vaadatumast filmist seitse olid koguperefilmid, mille piletid on odavamad. Teiseks oli mullu vähem Ameerika päritolu kassahitte.

"Turuosast kõige suurema osa võtavad USA filmid ja USA filmide turuosa sel aastal vähenes. Kui muidu on 60 protsendi ringis, siis nüüd 50 protsendi ringis, mis mõjutab ka seda, et inimesed käivad vähem kinos. USA filmide osakaalu vähenemise taga võivad olla need streigid paar aastat tagasi - näitlejate streik, kirjutajate streik ja filmid lükati edasi. Võib-olla eelmisel aastal ei tulnud lihtsalt nii palju häid ja suuri filme välja kui oodati," ütles Raja.

Kinokülastatavus sai ränga hoobi koroonapandeemia ajal, millest nüüd tasapisi toibutakse. See tõi kaasa ka harjumuse vaadata filme voogedastusplatvormides.

"See on uus harjumus, mis Covid-19 ajal tekkis ja see on ka üks põhjus, miks pandeemia-eelseid numbreid on väga raske kätte saada. Me vaikselt taastume, väga vaikselt. Oleme koroona-eelsetest numbritest ikka väga kaugel. Peaksime kasvama umbes 55 protsenti selle aasta jooksul, et jõuda lähedale numbritele, mis olid enne pandeemiat," ütles kino Artise turundusjuht Raiko Puust.