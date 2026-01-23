X!

Ukraina, Venemaa ja USA alustasid Abu Dhabis rahukõnelusi

Vaade Araabia Ühendemiraatide pealinnale Abu Dhabile, kus reedel algasid Ukraina, Venemaa ja USA esindajate vahel rahukõnelused.
Vaade Araabia Ühendemiraatide pealinnale Abu Dhabile, kus reedel algasid Ukraina, Venemaa ja USA esindajate vahel rahukõnelused. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / GIUSEPPE CACACE
Diplomaatilised jõupingutused Ukraina sõja lõpetamiseks jõudsid reedel olulise verstapostini, kui Ukraina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide esindajad alustasid Araabia Ühendemiraatide pealinnas Abu Dhabis kolmepoolseid kõnelusi.

Tegu on teadaolevalt esimese korraga, kui kõigi kolme riigi esindajad kohtuvad ühe laua taga pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aastal täiemahulist sõda Ukraina vastu, teatas BBC. 

"See on märkimisväärne, kuna tegemist on kolmepoolsete kõnelustega. See näitab, et on toimunud või on oodata teatavat edu," ütles STT-le Soome Välispoliitika Instituudi (UPI) programmijuht Arkady Moshes.

Relvarahu võimalust varjutab asjaolu, et Venemaa pole näidanud mingit märki valmisolekust oma algsetes nõudmistes järeleandmisi teha.

Kahepäevastel kõnelustel pidid esindajad arutama Ida-Ukraina Donbassi piirkonda puudutavaid küsimusi, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski reedel. "Donbass on võtmeküsimus," ütles ta ajakirjanikele.

Venemaa on visalt kinni pidanud oma nõudmisest, et Ukraina peab talle loovutama ka need Donbassi alad, mida ta pole seni suutnud Ukrainalt vallutada.

BBC ja uudisteagentuuri AFP teatel osalevad kõnelustel Ukraina poolelt teiste seas riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov, Zelenski kantseleiülem Kõrõlo Budanov ja kaitseväe peastaabi ülem Andri Hnatov.

Venemaa delegatsiooni juhib riigi sõjaväeluure GRU juht kindral Igor Kostjukov. Venemaa saadik Kirill Dmitrijev kohtub eraldi majandusküsimustes USA erisaadiku Steve Witkoffiga. Witkoff kohtus neljapäeva õhtul Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Moshes hindas reedel, et kui pärast Abu Dhabi kohtumist räägitakse tõsiselt relvarahust, tähendab see juba edu, kuid ilma relvarahu märkideta ollakse tagasi alguspunktis.

"80-protsendi tõenäosusega saavutatakse selles otsustavas küsimuses vähe või üldse mitte mingit edu," ütles Moshes.

Zelenski ütles varem, et sõja lõpetamise rahuplaani eelnõu on valmimisele väga lähedal. Moshes peab seda tühjaks jutuks.

"Diplomaatilisi protsesse võib kirjeldada põhimõttega, et milleski pole kokku lepitud enne, kui kõiges on kokku lepitud," ütles Moshes.

Küsimusele, kas Trumpi ametisseastumisest möödunud aasta jooksul ollakse nüüd relvarahule lähemal kui aasta tagasi, vastas Moshes: "Oleme, kuid mitte sellepärast, et oleksime midagi saavutanud, vaid seetõttu, et kõik sõjad lõpevad varem või hiljem."

"Aasta tagasi arvas Trump, et lahendab selle küsimuse ühe päevaga, kuid nüüd on meil teistsugune Trump, kes võtab seda asja tõsisemalt," jätkas ta.

Zelenski kritiseeris Davosis peetud kõnes ebatavaliselt karmil toonil Euroopat, kes pole tema sõnul leidnud poliitilist tahet Venemaale vastu seista. 

Moshes ütles, et mõistab Zelenski pettumust, kuid teisalt kaitses ta ka Euroopat.

"Euroopa poliitilised sammud viimase kolme-nelja aasta jooksul on olnud palju paremad ja põhimõttekindlamad, kui võis oodata," märkis ta.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: STT-BNS

