Laupäeval võib õhutemperatuur langeda -20 kraadini

Jäälilled aknal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Laupäeval kujundab meie ilma Skandinaavia põhjaosast Venemaale ulatuv kõrgrõhuala. Taevas püsib pilvine ning võib sadada kergelt lund. Päeva poole sajuvõimalus väheneb ning siin-seal võib kohati ka taevasinist näha.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega ning kohatiste nõrkade lumesadudega. Puhub nõrk, saartel ja läänerannikul iiliti mõõdukas idakaaretuul. Õhutemperatuur on -10 kuni -15, pikemate selgimiste korral ka kuni -20, kuid saarte rannikul kuni -5 kraadi.

Laupäeva hommikul on pilves selgimistega ilm ning kohati võib veel vähest lund sadada. Tuul puhub idakaarest 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9, iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on -8 kuni -15, pikemate selgimiste korral kuni -20, saartel rannikul kohati kuni -5 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ja peamiselt sajuta. Puhub ida- ja kagutuul 1-6, saartel ja läänerannikul 3-8, iiliti 12 m/s. Külma on oodata 6 kuni 12 kraadi.

Pühapäev tuleb mandril vähese ja vahelduva pilvisusega, saartel pilvisem, kuid kõikjal sajuta ning krõbedalt külm. Miinuskraade on öösel keskmiselt 20 ning päeval 15. Esmaspäevast hakkab pilvisus tihenema ning uue nädala alguses sajab lund võrdlemisi laialdaselt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

