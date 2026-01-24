USA piirab oma rolli Euroopa ja Lõuna-Korea kaitsmisel
USA reedel avalikustatud riikliku kaitsestrateegia kohaselt kavatseb Washington piirata oma rolli muu hulgas Euroopa ja Lõuna-Korea kaitsmisel.
USA kaitseministri Pete Hegsethi büroo koostatud strateegia kohaselt on peamine vastutus Korea poolsaare ja Euroopa kaitsmisel liitlasriikidel.
Eelmise administratsiooni kaitsestrateegias väljendati toetust ka Taiwanile, kuid värskes strateegias Taiwani üldse ei mainita.
Strateegia lõpus tõdetakse, et USA liitlaste ja partnerite võrgustikku kavatsetakse uuendada vastavalt riigile suunatud ohtudele.
Toimetaja: Karin Koppel
Allikas: STT-BNS