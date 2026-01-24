USA piirab oma rolli Euroopa ja Lõuna-Korea kaitsmisel

Strateegia lõpus tõdetakse, et USA liitlaste ja partnerite võrgustikku kavatsetakse uuendada vastavalt riigile suunatud ohtudele.

Eelmise administratsiooni kaitsestrateegias väljendati toetust ka Taiwanile, kuid värskes strateegias Taiwani üldse ei mainita.

USA kaitseministri Pete Hegsethi büroo koostatud strateegia kohaselt on peamine vastutus Korea poolsaare ja Euroopa kaitsmisel liitlasriikidel.

USA reedel avalikustatud riikliku kaitsestrateegia kohaselt kavatseb Washington piirata oma rolli muu hulgas Euroopa ja Lõuna-Korea kaitsmisel.

