Trump ähvardab Kanadat sajaprotsendise tollimaksuga

USA president Donald Trump ja Kanada peaminister Mark Carney.
USA president Donald Trump ja Kanada peaminister Mark Carney. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
USA president Donald Trump hoiatas laupäeval Kanadat, et kui riik sõlmib Hiinaga kaubandusleppe, kehtestab ta kõikidele üle piiri tulevatele kaupadele 100-protsendise tollimaksu.

"Kui Kanada peaminister Mark Carney arvab, et kavatseb teha Kanadast Hiina jaoks sadama, kust kaupu ja tooteid Ühendriikidesse saata, siis ta eksib rängalt," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"Kui Kanada sõlmib Hiinaga leppe, kehtestatakse otsekohe kõikidele Kanadast USA-sse saabuvatele kaupadele ja toodetele 100-protsendine tollimaks," ütles ta.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

