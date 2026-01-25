X!

Karis: eestlased olid Afganistanis koos liitlastega eesliinil

Eesti
Alar Karis.
Alar Karis. Autor/allikas: Raigo Pajula/VPK
Eesti

President Alar Karis kommenteeris sotsiaalmeedias USA presidendi Donald Trumpi väidet, et NATO liitlaste roll Afganistanis USA toetamisel oli ebaoluline, märkides, et Eesti sõdurid teenisid koos liitlastega eesliinil.

"Me jääme alati mälestama Jako Karuksi, Kalle Torni, Ivar Broki, Allain Tikkot, Eerik Salmust, Raivis Kangi, Kristjan Jalakast, Herdis Sikkat, Agris Hutrofi ja kõiki neid haavata saanud sõdureid Afganistanis. Eestlased olid eesliinil, toetades meie liitlasi ja kaitstes NATO artikkel 5," kirjutas Karis X-is.

Trumpi avalduse mõistis sotsiaalmeedias hukka ka president Toomas Hendrik Ilves.

Mitmed riigijuhid mõistsid varem Trumpi väljaütlemise hukka, öeldes, et nende sõdurid võitlesid Afganistanis liitlastega külg külje kõrval ja nimetasid Trumpi juttu solvavaks.

Neljapäeval telekanalis Fox News eetrisse antud intervjuus seadis USA president kahtluse alla, kas NATO liitlased toetaksid Ameerika Ühendriike, kui need abi paluksid. Ta ütles, et ta pole kindel, kas sõjaline allianss aitaks USA-d, kui see seda kunagi vajaks.

"Me pole neid kunagi vajanud," ütles ta. "Me pole neilt kunagi midagi palunud."

Viidates liitlasvägedele, mis saadeti Afganistani pärast 11. septembri rünnakuid, ütles Trump: "Nad ütlevad, et saatsid Afganistani mõned üksused. Nad saatsidki, aga nad jäid natuke kaugemale, natuke kaugemale rindejoonest."

Tegelikult ühinesid liitlased pärast 2001. aasta 11. septembri rünnakuid USA-ga Afganistanis kohe, kui rakendati NATO kollektiivkaitse klauslit.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

