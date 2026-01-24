Frederiksen sarjas Trumpi kommentaari NATO rolli kohta Afganistanis

"Ma mõistan täielikult Taani veterane, kelle sõnul ei saa sõnadesse panna, kui väga see haiget teeb," ütles Fredriksen Facebookis.

"See on vastuvõetamatu, et Ameerika president seab kahtluse alla liitlassõdurite pühendumuse Afganistanis," lisas ta.

Taani veteranide ühendus teatas varem, et nad on sõnatud.

"Taani on alati seisnud Ühendriikide kõrval ja me oleme olnud kohal kriisikolletes üle maailma, kui Ühendriigid on meil seda palunud," seisis ühenduse avalduses.

Taani veteranid kutsuvad üles korraldama 31. jaanuaril Kopenhaagenis vaikiva rongkäigu, et protesteerida Trumpi märkuste vastu.

"Taani on üks NATO riikidest, mis on kandnud elaniku kohta kõige suuremaid kaotusi," rõhutas Taani peaminister.

Taani rahvaarv oli 2003. aastal umbes 5,4 miljonit ja Taani uudisteagentuuri Ritzau andmetel on aastate jooksul Afganistani saadetud ligikaudu 12 000 Taani sõdurit ja tsiviilisikut.

"Minu mõtted on veteranide, teie perede ja lähedastega, kes ei ole seda mingil moel ära teeninud," lausus Fredriksen.

Trump ütles neljapäeval Fox Newsile antud usutluses, et NATO väidab, et saatis Afganistani mõned väed.

"Ja nad tegidki seda, nad jäid natuke tahapoole, eesliinist eemale," lisas ta, vallandades pahameeletormi Suurbritannias, mis kaotas NATO missioonil Afganistanis 457 sõdurit.

Konfliktis hukkus ka sõdureid Kanadast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Taanist ja teistest riikidest.

Suurbritannia peaminister Keir Starmer ütles reedel: "Ma pean president Trumpi märkusi solvavaks ja ausalt öeldes kohutavaks ning ma ei ole üllatunud, et need on põhjustanud nii palju valu hukkunute ja vigastatute lähedastele."

Valge Maja lükkas Starmeri kommentaarid tagasi ja asus Trumpi kaitsele.

"President Trumpil on täiesti õigus – Ühendriigid on teinud NATO heaks rohkem kui kõik teised alliansi riigid kokku," ütles Valge Maja pressiesindaja Taylor Rogers AFP-le saadetud avalduses.