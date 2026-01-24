X!

Frederiksen sarjas Trumpi kommentaari NATO rolli kohta Afganistanis

Välismaa
Taani peaminister Mette Fredriksen.
Taani peaminister Mette Fredriksen. Autor/allikas: SCANPIX/imago-images.de
Välismaa

Taani peaminister Mette Frederiksen mõistis laupäeval hukka USA presidendi Donald Trumpi sõnavõtu, milles ütles, et NATO liitlased vältisid Afganistani sõjas eesliini.

"Ma mõistan täielikult Taani veterane, kelle sõnul ei saa sõnadesse panna, kui väga see haiget teeb," ütles Fredriksen Facebookis.

"See on vastuvõetamatu, et Ameerika president seab kahtluse alla liitlassõdurite pühendumuse Afganistanis," lisas ta.

Taani veteranide ühendus teatas varem, et nad on sõnatud.

"Taani on alati seisnud Ühendriikide kõrval ja me oleme olnud kohal kriisikolletes üle maailma, kui Ühendriigid on meil seda palunud," seisis ühenduse avalduses.

Taani veteranid kutsuvad üles korraldama 31. jaanuaril Kopenhaagenis vaikiva rongkäigu, et protesteerida Trumpi märkuste vastu.

"Taani on üks NATO riikidest, mis on kandnud elaniku kohta kõige suuremaid kaotusi," rõhutas Taani peaminister.

Taani rahvaarv oli 2003. aastal umbes 5,4 miljonit ja Taani uudisteagentuuri Ritzau andmetel on aastate jooksul Afganistani saadetud ligikaudu 12 000 Taani sõdurit ja tsiviilisikut.

"Minu mõtted on veteranide, teie perede ja lähedastega, kes ei ole seda mingil moel ära teeninud," lausus Fredriksen.

Trump ütles neljapäeval Fox Newsile antud usutluses, et NATO väidab, et saatis Afganistani mõned väed.

"Ja nad tegidki seda, nad jäid natuke tahapoole, eesliinist eemale," lisas ta, vallandades pahameeletormi Suurbritannias, mis kaotas NATO missioonil Afganistanis 457 sõdurit.

Konfliktis hukkus ka sõdureid Kanadast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Taanist ja teistest riikidest.

Suurbritannia peaminister Keir Starmer ütles reedel: "Ma pean president Trumpi märkusi solvavaks ja ausalt öeldes kohutavaks ning ma ei ole üllatunud, et need on põhjustanud nii palju valu hukkunute ja vigastatute lähedastele."

Valge Maja lükkas Starmeri kommentaarid tagasi ja asus Trumpi kaitsele.

"President Trumpil on täiesti õigus – Ühendriigid on teinud NATO heaks rohkem kui kõik teised alliansi riigid kokku," ütles Valge Maja pressiesindaja Taylor Rogers AFP-le saadetud avalduses.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:38

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele Uuendatud

15:32

VAATA OTSE | Kuidas läheb tavapäratu koosseisuga Eesti teatevõistkonnal? Uuendatud

15:31

Erik Alalooga: ma olen kunstnikutöös oma kirgastumise leidnud

15:05

USA piirab oma rolli Euroopa ja Lõuna-Korea kaitsmisel Uuendatud

14:46

Frederiksen sarjas Trumpi kommentaari NATO rolli kohta Afganistanis

14:37

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega Uuendatud

14:27

Ukrainas sai Vene rünnakutes surma üks ja viga 23 inimest Uuendatud

14:10

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

13:45

Elina Pähklimägi: August von Kotzebue oli oma aja Michael Jackson

13:38

Galerii: Fotografiskas avati fotokunstnik Anton Corbijni ülevaatenäitus

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

23.01

Venemaa võib hakata nõudma välismaal elavatelt Vene kodanikelt registreerumist

23.01

Venemaa tunnistas, et ristleja Moskva uputas Ukraina

23.01

Abu Dhabis lõppes USA-Venemaa-Ukraina kõneluste esimene voor Uuendatud

23.01

Haridusministeeriumi järelevalve leidis Tallinna kunstigümnaasiumis hulga puudusi Uuendatud

23.01

Transpordiamet kavatseb lammutada Tartumaal asuva Luunja silla

15:05

USA piirab oma rolli Euroopa ja Lõuna-Korea kaitsmisel Uuendatud

23.01

Ministeerium soovitab tehnikaülikoolil põlevkivi professuur ümber nimetada

23.01

Eesti keele instituut jättis uuest ÕS-ist ropud sõnad välja

14:27

Ukrainas sai Vene rünnakutes surma üks ja viga 23 inimest Uuendatud

23.01

ERR Washingtonis: eurooplastele sai selgeks, et Trumpi valitsusele loota ei saa

ilmateade

loe: sport

15:38

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele Uuendatud

15:32

VAATA OTSE | Kuidas läheb tavapäratu koosseisuga Eesti teatevõistkonnal? Uuendatud

14:37

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega Uuendatud

14:10

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

loe: kultuur

15:31

Erik Alalooga: ma olen kunstnikutöös oma kirgastumise leidnud

13:38

Galerii: Fotografiskas avati fotokunstnik Anton Corbijni ülevaatenäitus

10:03

Saatesari "Džässi kuld" keskendub Eesti džässheliloojate omaloomingule

09:15

Nädala album. Kaheksa aastat oodatud ASAP Rocky albumilt jääb meelde vähe

loe: eeter

13:45

Elina Pähklimägi: August von Kotzebue oli oma aja Michael Jackson

12:06

Otepää talveöölaulupeost saab osa ka ETV vahendusel

11:03

84-aastane mäesuusahunt: adrenaliin tõmbab mind

10:12

Galerii: "Rakett 69" võistlus jätkub riigipiiri kontrollimisega

Raadiouudised

23.01

Vormsi tahab saare ainsa poe alles hoida

23.01

Päevakaja (23.01.2026 18:00:00)

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

23.01

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

23.01

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

23.01

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

23.01

Ilm läheb veelgi külmemaks

23.01

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

23.01

Paide programmeerimiskooli avamine valiti Järvamaa aasta teoks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo