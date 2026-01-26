Soome piirivalve käivitab Soome lahe mereseirekeskuse

Soome piirivalve valmistab koos teiste Läänemeremaade ja Euroopa Komisjoniga ette Soome lahe mereseirekeskuse käivitamist, et kaitsta seal asuvat kriitilise tähtsusega merealust taristut.

Soome piirivalve andis esmaspäeval korraldatud pressikonverentsil teada, et sarnased keskused plaanivad luua kõik Läänemere-äärsed riigid, kuid projekti hakkab juhtima Soome.

Algatuse eesmärk on suurendada sekkumisvõimet territoriaalmeres ja majandusvööndis tekkinud olukordades, märkis Soome rahvusringhääling Yle ning viitas viimastel aastatel toimunud torjujuhtmete ja kaablite purustamisele Eesti ja Soome vahel ning ka mujal Läänemeres.

Seirekeskuse käivitamise kuupäev pole veel teada.

NATO alustas eelmise aasta jaanuaris, vastusena reale intsidentidele, kus Läänemere põhjas oli kahjustatud elektrikaableid, telekommunikatsiooniühendusi ja gaasijuhtmeid, missiooni Baltic Sentry (e.k. Läänemere vahimees), saates regiooni täiendavaid sõjalaevu ja patrullima lennukeid.