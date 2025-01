Soome lahele saabus kaks NATO sõjalaeva

NATO mereväe staap (NATO_MARCOM) teatas kolmapäeval, et Saksa merejõudude miinijahtija FGS Datteln ja Hollandi mereväe hüdrograafiliste vaatluste alus HNLMS Luymes tegid 13. jaanuaril Läänemerel ümberpaiknemise, et üheskoos operatiivtegevusi treenida ja harjutada.

"Mõlemad laevad on paigutatud NATO liitlasvägede väejuhatuse alalise NATO miinitõrjegrupi 1 koosseisu ja toetavad operatsiooni Läänemere Vahimees "Baltic Sentry)," öeldakse NATO_MARCOM avaldatud teates.

FGS Datteln and HNLMS Luymes conducted a boat transfer January 13th in the Baltic Sea to train and practice operational activities together. Both ships are deployed as part of NATO Allied Mritime Command's Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 and are supporting… pic.twitter.com/uR4uMWo0i1