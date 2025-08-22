X!

Soome peaminister saabus Eestisse visiidile

Eesti
Eesti

Reedel, 22. augustil saabus Eestisse ametlikule visiidile Soome peaminister Petteri Orpo. Visiidi käigus kohtus Soome valitsusjuht Eesti peaministri Kristen Michali ja välisminister Margus Tsahknaga.

Soome liitumine NATO-ga on teinud regiooni tugevamaks ja paremini kaitstuks, ütles Eesti peaminister Kristen Michal reedel Tallinnas kohtumisel Soome kolleegi Petteri Orpoga.

"Soome on Eesti number üks kaubanduspartner, koduks paljudele eestlastele ja samameelne liitlane nii paljudes organisatsioonides, et kõiki ei jõua üles lugedagi," kirjeldas Michal häid kahepoolseid suhteid põhjanaabritega.

Peaministri sõnul on Eestil Soomega ka suurepärane kaitsekoostöö, mis muuhulgas avaldus sellel talvel, kui käivitati NATO operatsioon "Läänemere Vahimees". 

"Soome liitumine NATO-ga on teinud meie regiooni tugevamaks ja paremini kaitstuks. Üheskoos oleme astunud otsustavaid samme Venemaa varilaevastikuga võitlemiseks ja enda merealuse taristu kaitseks," rõhutas ta

Samuti tunnustas Michal Soomet diplomaatiliste pingutuste eest Washingtonis ja laiemalt, et lõpetada Venemaa agressioon Ukraina vastu.

"Putini eesmärgid ei ole muutunud. Ta tahab tervet Ukrainat ja kirjutada ümber Euroopa praegust julgeolekukorda. Eesti ei kavatse kunagi tunnustada piiride muutmist relva jõul," kõneles Eesti valitsusjuht.

Samuti tõdesid peaministrid, et kahe riigi koostöö EL-is on olnud väga hea ja tulemuslik.

"Euroopa Komisjoni järgmise pikaajalise eelarve ettepaneku järgi suureneks oluliselt EL-i toetus Euroopa kaitsevõime arendamiseks ja Ukraina aitamiseks," lausus Michal.

"Samuti saaksid lisarahastust transpordi- ja energeetikaühendused. Loodetavasti aitab see meil edasi liikuda ka Estlink 3 rajamisega," lisas peaminister.

Soome peaminister Petteri Orpo kohtus pärast ametlikku kohtumist Eesti kolleegiga ka välisminister Margus Tsahknaga. Edasi lähevad peaministrid ühisele väljasõidule Lääne-Eestisse.

