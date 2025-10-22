Politico: Selmayr pidas Kallase meeskonnaga läbirääkimisi Brüsselisse naasmiseks

Üks viimaste aegade mõjukamaid Euroopa Liidu tippametnike Martin Selmayr pidas liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase meeskonnaga läbirääkimisi ametikoha üle, mis tooks ta tagasi Brüsselisse. Tema võimalik naasmine tekitab diplomaatide seas kriitikat ja ärevust, kirjutab Politico.

Selmayr kohtus sel kuul Euroopa Liidu (EL) välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallase meeskonnaga seni avalikkusele teatamata kohtumisel, ütlesid kaks olukorraga kursis olevat ametnikku. Ta on praegu peamine kandidaat uuele, spetsiaalselt loodud kõrgele ametikohale Euroopa Liidu välisteenistuses.

Praegu töötab Selmayr EL-i suursaadikuna Vatikanis, kuid väidetavalt kaalub ta uut ametikohta. Talle lähedase allika sõnul võrdleb ta pakkumist oma praeguse ametikohaga Roomas ning arvestab ka isiklikke kaalutlusi.

Samal ajal püüavad Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni meeskonna liikmed tema võimalikku naasmist takistada: nad on välja töötanud plaani pakkuda Selmayrile alternatiivset ametikohta – eriesindaja usuvabaduse küsimustes – eesmärgiga hoida teda poliitilisest võitlusest ja Brüsselist eemal. Plaani arutati komisjoni kõrgetasemelisel koosolekul teisipäeval, ütlesid kolm ametnikku.

Diplomaadid ja ametnikud märkisid, et Saksa konservatiiv Selmayril pole alati olnud lihtne suhe komisjoni juhtkonnaga, sealhulgas von der Leyeni endaga. Samuti esineb väidetavalt pingeid von der Leyeni ja Kallase vahel.

Kui Politico küsis Kallaselt, kas Selmayri võimalik naasmine võiks veelgi pingestada suhteid Euroopa Komisjoni, välisteenistuse ja liikmesriikide vahel, vastas Kallas vaid: "Me vajame sellele ametikohale tugevat inimest, et tagada, et Euroopa oleks geopoliitiline jõud."

Selmayr kohtus Kallase kabinetiülema Vivian Loonelaga enne tööpakkumise väljakuulutamist sel kuul. Kaks Politicoga rääkinud diplomaati väljendasid muret, et ametikoht võidi luua spetsiaalselt tema jaoks.

"Loonela kohtub regulaarselt EL-i suursaadikutega, sealhulgas hiljuti Martin Selmayriga Brüsselis," kinnitas Kallase pressiesindaja, kuid keeldus kommenteerimast, kas kohtumisel arutati konkreetset ametikohta.

Krahv Monte Cristo kättemaks

Selmayr töötas alates 2014. aastast endise Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri kabinetiülemana ning 2019. aastal lühidalt ka komisjoni peasekretärina, enne kui ta von der Leyeni presidendiks saamise järel kõrvale tõrjuti.

Uus võimalik ametikoht oleks väga mõjukas ja annaks talle tööülesanded, mis hõlmavad diplomaatilise korpuse, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide pealinnade vahelist koostööd, selgub ametikirjeldusest.

"Ta tuleb tagasi nagu krahv Monte Cristo, et kõigile siinsetele kättemaksta," ütles üks diplomaat. Sama allika sõnul muudaksid Selmayri karmikäeline taktika ja tema sügavad sidemed institutsioonides ta Kallase jaoks hindamatuks liitlaseks, kuid samas hirmuäratavaks rivaaliks teistele.

Selmayr, kes pole seni avalikke kommentaare andnud, alluks formaalselt välisteenistuse peasekretärile Belen Carbonellile, kuid ametikoht annaks talle õiguse esindada teenistust valitsustega toimuvatel kohtumistel — sisuliselt asendaks ta Carbonelli mõnes tähtsamas töögrupis, mis looks pinnase tulevasteks võimuvõitlusteks.

Tema ametisse määramine üle karjääridiplomaatide peade võib osutuda välisteenistuses ebapopulaarseks, märkisid ametnikud.

"Selmayr on olnud viimased kaks aastat Vatikanis — see ongi kogu tema diplomaatiline kogemus," ütles üks ametnikest. "Kui nüüd öeldakse erakordselt kogenud diplomaatilise teenistuse töötajatele, et tuuakse sisse keegi "tugeva kogemusega", siis küsivad kõik paratamatult: kas meil pole seda juba olemas?"

Sidemete tugevdamine

Junckeri kabinetiülemana töötades raputas Selmayr Euroopa Komisjoni hierarhiat oma kompromissitu võimuhaarde ja aeg-ajalt konfliktsete suhetega Brüsselis. Ta pälvis hüüdnime "Berlaymonti koletis".

Ühe olukorraga kursis oleva allika sõnul näitab peasekretäri asetäitja ametikoha ümberkujundamine Kallase soovi tugevdada suhteid liikmesriikidega, sealhulgas suursaadikute regulaarsete Coreperi kohtumiste raames, mida peetakse mitu korda nädalas.

Teine diplomaat lisas aga, et ollakse teadlik, et Euroopa välisteenistus peab ise oma tee leidma ja eesmärkide saavutamiseks karmimalt tegutsema. "Liikmesriigid ei armasta Selmayri. Aga keda nad üldse armastavad? Ainult neid, kes on nende käpiknukud ja kuulavad neid."

Tema ametissenimetamine peasekretäriks 2018. aastal tekitas Euroopa Parlamendis vastuseisu, kuna kandideerimisprotsessis puudus läbipaistvus.

Selmayri lahkumist 2019. aastal pärast von der Leyeni võimule tulekut nähti katsena muuta Euroopa Komisjoni kuvandit ning vähendada Saksamaa liigset mõjuvõimu EL-i võimukoridorides.

Saksamaa toetab Selmayri kandidatuuri

Politicole antud intervjuus ütles Saksamaa EL-asjade minister Gunther Krichbaum, et ta "tervitaks väga" Selmayri naasmist Brüsselisse.

"Kui meil on ametnikke, kes mängivad Meistrite liiga tasemel, tuleks neid paigutada õigetesse kohtadesse," ütles Krichbaum. "See on ka Saksamaa huvides ning Kaja Kallase jaoks on samuti hea, kui tal oleks ta [Selmayr] toeks."