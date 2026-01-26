X!

Netanyahu: Iisrael tõi tagasi kõikide pantvangide säilmed

Välismaa
Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ABIR SULTAN
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tähistas esmaspäeval viimase Gaza sektoris hoitud pantvangi Ran Gvili tagasitoomist ja teatas, et riik on nüüd toonud tagasi kõikide pantvangide säilmed.

"See on Iisraeli riigi jaoks erakordne saavutus. Me lubasime – ja mina lubasin – tuua kõik tagasi. Me tõime nad kõik tagasi, kuni viimase vangini," ütles ta veidi aega pärast seda, kui Iisraeli sõjavägi teatas, et on tuvastanud Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas 2023. aasta 7. oktoobri rünnaku käigus tapetud politseiniku Gvili säilmed.

"See on tohutu saavutus Iisraeli kaitsejõududele, Iisraeli riigile ja ka Iisraeli kodanikele," lisas Netanyahu.

Hamasi pressiesindaja Hazem Qassem ütles pärast Netanyahu sõnavõttu, et Gvili säilmete tagastamine näitas nende liikumise pühendumust USA toetatud relvarahule.

"Viimase Iisraeli vangi surnukeha leidmine Gaza sektoris kinnitab Hamasi pühendumust kõigile Gaza sektori relvarahukokkuleppe nõuetele, sealhulgas vangide vahetamise protsessile ja selle täielikule lõpuleviimisele, nagu lepingus sätestatud," ütles Qassem avalduses.

Iisraeli sõjavägi teatas varem esmaspäeval, et viimase Gaza sektoris kinni hoitud pantvangi Gvili säilmed on tuvastatud ja matmiseks Iisraeli toimetatud.

"Seega on kõik Gaza sektoris kinni hoitud pantvangid kodumaale tagasi toodud," lisas armee.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

