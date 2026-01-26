Trump saatis piirivalvejuhi Tom Homani Minnesotasse

USA president Donald Trump teatas, et saadab oma piirivalvejuhi Tom Homani Minnesota osariiki. Samal ajal kasvab piirkonnas avalikkuse pahameel föderaalvõimude vastu, kuna migratsiooni- ja tolliameti (ICE) agent lasi nädalavahetusel maha inimese.

Trumpi administratsioonis niiöelda piiritsaari rolli täitev Tom Homan juhib illegaalsete välismaalaste väljasaatmist nende päritoluriiki. Trump teatas, et saadab Homani Minnesotasse ja kirjeldas ICE-i endist juhti kui karmi, aga õiglast meest.

Valge Maja pressijuht Karoline Leavitt ütles, et Homan hakkab Minnesotas juhtima ICE-i operatsioone. Tema lähetamine toimub ajal, mil Minnesotas kasvab avalik pahameel Trumpi administratsiooni vastu.

Möödunud laupäeval lasi ICE‑i agent Minnesota osariigis asuva Minneapolise linna tänavatel rüseluse käigus maha 37‑aastase mehe Alex Pretti. Sisejulgeolekuministeerium teatas, et Prettil oli kaasas poolautomaatne käsitulirelv. Videosalvestiste põhjal aga oli tema relv sel hetkel juba ICE-i agendi valduses, kui teine agent tema pihta tule avas.

Demokraadid keeldusid pärast Pretti tapmist allkirjastamast sisejulgeolekuministeeriumi täiendavat rahastamist, mis võib kaasa tuua uue valitsuse tööseisaku. Trump ütles pühapäeva õhtul ajalehele The Wall Street Journal, et vaatab Minneapolises toimunud tulistamise ajaolud täies mahus üle ja teeb siis oma otsuse.

Homani lähetamine Minnesotasse viitab samas sellele, et Trumpi administratsioon ei kavatsegi seal oma senist kurssi muuta. Trumpi administratsioon süüdistab veel Minnesota osariigis elavat somaali kogukonda ulatuslikus petuskeemis ning asja uurivad föderaalvõimud. Leavitt ütles, et Homan hakkab uurimise eest vastutavate inimestega koostööd tegema.