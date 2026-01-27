X!

Tallinna Pirita sild läheb järgmisel aastal remonti

Pirita sild
Pirita sild Autor/allikas: Kaupo Kalda/Tallinna linnavalitsus
Amortiseerunud Pirita silla kapitaalremont algab töös oleva projekti põhjal 2027. aastal, ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa). Remondi ajal liiklus sillal säilib ja avatud on kummaski suunas üks sõidurada.

"Olid juba analüüsid, et Pirita silla amortisatsioon on jõudnud oma eluea lõppu. Oleme sõlminud projekteerimise lepingu. Sõiduradade arv jääb samaks. Rattateed tulevad juurde. Tulevad ka kaldteed, millega saab pääseda Pirita jõe kaldale. Avame Pirita jõe kohalikele elanikele," lausus Järvan pressikonverentsil.

K-Projekt AS ja Järelpinge Inseneribüroo koostavad Pirita silla kapitaalremondi põhiprojekti, mille valmimine on kavandatud 2026. aasta oktoobrisse.

"Projekteerimine annab meile kindluse, et saame võimalikud riskid läbi mõelda, remondi hoolikalt ette valmistada ja seeläbi pikendada Pirita silla kasutusiga," lausus Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti projekteerimise osakonna juhataja Sten-Kristjan Saarik.

Ehitustööd on kavas teha 2027. aastal ning need toimuvad kahes etapis. Esmalt suletakse üks silla pool ja seejärel teine, et tagada kogu tööperioodi jooksul liiklus sillal nii, et avatud on üks sõidurada kummaski suunas. Enne ehituse algust toimub avalik tutvustus, kus selgitatakse tööde kulgu ja liikluskorraldust.

Pirita silla projekteerimise ja ehituse kogumaksumus on ligi 3,2 miljonit eurot koos käibemaksuga. Tallinn plaanib järgmisel aastal alustada ka Vesse silla rekonstrueerimisega, mis on samuti hinnatud üheks kehvemas seisukorras olevaks rajatiseks.

Kapitaalremondi vajadus selgus 2024. aastal, kui Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet tellis pealinna viie silla ja viadukti tehnilise seisukorra hinnangu.

Tallinna Tehnikakõrgkooli koostatud uuring näitas, et Pirita silla seisukord on halb ning sild vajab järgmise viie aasta jooksul kapitaalremonti. Uuringu kohaselt esineb sillal vee- ja külmakahjustusi, mille tõttu on tekkinud mõrad ja lahtised betoonitükid ning vähenenud kandekonstruktsioonide kandevõime.

Toimetaja: Mari Peegel

