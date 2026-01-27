Tallinna linnavõim kaalub jalgrataste ja kergliikurite suunamist kõrvaltänavatele

Tallinn loobub rattateede ehitamisest kesklinnas ning kaalub jalgrataste ja kergliikurite suunamist hoopis kõrvaltänavatele. Suvest alates naasevad linnapilti aga trollibussid ja trammiga saab taas lennujaamani.

Tallinna rattateede võrgustik ühendavaid lisalülisid ei saa. Linn jätab kesklinnas ehitamata nii Narva maantee kui ka Liivalaia tänava lõigud. Veel on lahtine, mis saab Pärnu maantee rattateest Vabaduse väljakul, kuna Isamaa abilinnapea Kristjan Järvani (Isamaa) sõnul peab seal ruumi jääma autodele.

"Loomulikult meie tahe on ju pakkuda ka ajutisi parkimiskohti, nii et ettevõtted, mis seal on massiliselt pankrotti läinud, saaksid ennast täiendada ja kliendid saaksid seal käia ehk elu tagasi tuleks sellele tänavale," lausus Järvan.

Üldse hakkavad linnajuhid arutama, kuhu peaks rattad ja kergliikurid kuuluma: kas jätkata suurte teede ääres või on mõistlik viia nad kõrvaltänavatele.

"Küsimus, kuidas rattateede võrgustikku lahendada, kas magistraalide peal või võimalusel kõrvaltänavatel, kus ongi väiksem sõidukoormus ka ühistranspordi poolt. Uue kergliiklusstrateegia koostamise raames, ma usun, et need küsimused leiavad vastuse," ütles Järvan.

Endise Tallinna linnapea ja sotsiaaldemokraadi Jevgeni Ossinovski sõnul puudub Isamaa ja Keskerakonna võimuliidul strateegiline nägemus linna arendamisest ja asju tehakse lihtsalt seepärast, et endisele linnavalitsusele vastanduda.

"Nagu iga infrastruktuuri ehituse puhul, nii ka rattateede puhul, et kui lõik on 500 meetrit ja pärast 500 meetrit teda ei ole, siis seda teed praktikas inimeste jaoks kasutatavana ei eksisteeri," lausus Ossinovski.

Alates juulikuust hakkavad aga Tallinnas taas vurama trollibussid. Sedapuhku tuleb neid 40, trollid on akutoitega ja kasutusele võetakse need järk-järgult mõne kuu jooksul.

"Need hakkavad liikuma suunal Mustamäe, kasutades ära nii Mustamäe teed kui ka Sõpruse puiesteed. Ja liiguvad Sõle suunal, endine number 9 troll Balti jaama suunal ja kesklinna suunal. Ehk siis trolliliinid 3, 4, 9 ja number 1," lausus abilinnapea Joel Jesse (Keskerakond).

Plaan on trolli teekonda laiendada ka Õismäele ning Lasnamäele, mille jaoks on linn valmis hankima veel 30 trolli, kuid ilma eurorahastuseta see Jesse sõnul võimalik pole.

Trammidest hakkab suvest alates number 4 taas inimesi lennujaama viima. Pelguranna trammitrassi planeerimine pakub linnale aga jätkuvalt väljakutseid. Abilinnapea Järvan keeldub ütlemast, kas see üldse teoks saab.

"Maailmas on kõik asjad võimalikud," lausus ta.

Üle vaadatakse ka kiiruspiirangud. Koolide-lasteaedade läheduses on kõne all piirkiiruste alandamised, mujal kaalutakse kiiruste tõstmist.