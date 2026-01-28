X!

Põltsamaa sooviks oma gümnaasiumi anda riigi juhtida

Põltsamaa ühisgümnaasiumi vilistlaste kokkutulek.
Põltsamaa ühisgümnaasiumi vilistlaste kokkutulek. Autor/allikas: Põltsamaa ühisgümnaasium
Põltsamaa vald sooviks sealse ühisgümnaasiumi muutmist riigigümnaasiumiks. Põltsamaa ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes õpib 150 õpilast, kus kaks paralleeli igas klassis.

Vallavanem Taavi Aas leiab, et gümnaasiumihariduse edendamist tuleb Põltsamaal kindlasti jätkata, seejuures peetakse väga oluliseks koostööd riigiga.

"Meie seadusandlus on nii palju muutunud, et gümnaasiumikohti kindlasti on rohkem vaja kui ainult üks maakonna kohta. Ministeerium näeb, et Põltsamaal võiks gümnaasium jätkata," rääkis Aas.

Tema sõnul oli riik alles mõni aasta tagasi seda meelt, et Põltsamaale riigigümnaasiumi ei tule.

Kuid nüüd on olud muutunud. Juba on toimunud esimene valla ja ministeeriumi esindajate kohtumine, kus käsitleti Põltsamaa gümnaasiumihariduse võimalikku riigistamist.

"Kui me vaatame ümber Põltsamaa, siis Jõgeva gümnaasium on täis, ajakirjanduses on väga palju kajastatud, kuidas Tartu gümnaasiumid on õpilasi täis. Ega siin kutseharidust ka lähedal väga palju pakkuda ei ole," tõdes Aas. "Nii et kui arvestada seda, et meil on koolikohustus kuni kaheksateistkümnenda eluaastani, siis ega ei ole küll näha, et siin lähiajal tekiks probleemi kohtade täituvusega," leidis ta.

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Henry Kattago tervitas kurssi viia Põltsamaa vallale kuuluv gümnaasium uuele tasemele, mis on võrreldav riigigümnaasiumis pakutava haridusega.

"Selleks, et riigiga koostöös seda teha, on erinevaid võimalusi. Esimene variant on lahendus, kus Põltsamaa lahutab põhikooli ja gümnaasiumi ning riik ja omavalitsus sõlmivad halduslepingu selleks, et gümnaasiumiharidust seal piirkonnas saaks pakkuda. Ja teine variant, mida me arutasime, puudutas koolipidamise ülevõtmist riigile, aga see on hetkel eelistus number kaks," märkis Kattago.

Küsimusele, kui palju on Eestis pooleli selliseid arutelusid, kus piirkondade gümnaasium on avaldanud soovi muutuda riigigümnaasiumiks, vastas ministeeriumi asekantsler, et neid ei ole.

"Selliseid arutelusid hetkel pooleli rohkem ei ole. Ka see Põltsamaa valla algatus tuli pigem ootamatult, aga see on kindlasti soositud suund. Me asume välja töötama halduslepingu mudelit, läbi rääkima neid tingimusi ja tegema ka rehkendusi selleks, et saada aru, mida ühel või teisel juhul selline omavalitsuse ja riigi koostöö rahaliselt tähendab," ütles Kattago.

Põltsamaa riigigümnaasiumi loomise mõtte on heaks kiitnud juba nii vallavolikogu kui ka Põltsamaa ühisgümnaasiumi hoolekogu. Haridusministeeriumi hinnangul võib plaan teostuda kõige varem õppeaastal 2027/2028.

Toimetaja: Mait Ots

