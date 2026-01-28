X!

Leis lubab ehitada kümne aastaga nii Pärnu kui ka Tartu maantee neljarajaliseks

Eesti
Kuldar Leis
Kuldar Leis Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Eesti

Värske teehoiukava järgi peaks aastaks 2035 saama Tallinnast nii Tartusse kui ka Pärnusse mööda neljarajalist maanteed. Taristuministri Kuldar Leisi sõnul on raha selleks olemas. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul on see bluff ja tegelikult pole raha isegi teede hoidmiseks senisel tasemel.

Taristuminister Kuldar Leis (Reformierakond) saatis kooskõlastusringile riigiteede teehoiukava aastateks 2026–2029, mille kohaselt lähiajal ehitatakse neljarajaliseks kokku 65 kilomeetrit Pärnu ja Tartu maanteed ning aastaks 2035 peaksid mõlemad maanteed olema täisulatuses valmis.

"Kuna eelmise aasta suvel oli esiteks otsus, et mootorsõiduki autoamaksu tasu läheb otse teedesse, mis on keskmiselt 85 miljonit aastas, siis me tegime lähimateks aastateks plaani, kuidas just Pärnu suunal ja Tartu suunal osa sellest rahast kasutada 2+2 teede jaoks," sõnas Leis.

Leisi sõnul on 65 kilomeetri jagu töid juba hangetes ja lähiajal hakatakse ehitama ning seda tehakse suuresti eurorahade eest. Alates 2028. aastast on Leisi sõnul lootust saada senisest veelgi rohkem eurotoetusi taristuobjektide rajamiseks.

"Me täna lähme tempos, kus selleks aastaks on 281 miljonit teede ehituseks kokku ja lähema nelja aasta jooksul on ligi miljard on teede-ehitusse ja sellise tempoga peabki minema, nii et kui on madalam latt tulevikus, siis ehitatakse vähem. Kui on sama või kõrgem, siis plaanid teostuvad," ütles Leis.

Kuigi järgmisel aastal on riigikogu valimised, siis Leisi sõnul ei ole tegu kalli Reformierakonna valmislubadusega, mille ellu viimiseks vajaliku raha leidmine jääb järgmiste valitsuste õlule, sest vastav otsus tehti juba mullu suvel. Isamaa juht Urmas Reinsalu sõnul on tegu puhtakujulise bluffiga.

"Tänased plaanid, mida on esitatud, ei taga olemasoleva teedevõrgu säilimist, punkt üks. Punkt kaks, uute teede planeerimiskavad ei ole tegelikult rahadega kaetud ehk tulevikus kujutatakse ette, et neid on tulevikus võimalik ehk Euroopa Liidu rahadest täiendavalt rahastada," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul teede-ehitus peab jätkuma ja soovitab transpordiametil jätkata teede projekteerimist, aga lepinguid soovitab ta sõlmida vaid selles mahus, kui palju riigil tegelikult raha on. Transpordiameti juhi Priit Saugi sõnul kinnitas valitsus nelja aasta eelarvestrateegia augustis ja sellest ajast alates on amet ka ettevalmistusi teinud.

"Tänaseks on juba Pärnu maantee umbes 50 kilomeetrit jõudnud juba lepingutesse, riigihanked on läbi viidud ja umbes 180 miljoni eest töid on juba lepingutes. Need hakkavad nüüd kohe pihta. Kaks hanget veel Pärnu maanteel on jaanuarikuus avatavad ja sealt jätkame Tartu maantee Imavere kandi kõigu ja ristmiku ehitusega esimese kvartali lõpuks," sõnas Sauk.

Saugi sõnul vajab amet kohustuste täitmiseks aastas ligi 300 miljonit eurot, millest pool kuluks uute teede rajamiseks ja teine olemasolevate säilitamiseks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

muusikaelamus

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:07

Ott Raidmets lavastusest "Prima facie": see avas mu silmad ohvrite kaitsetusele

19:04

Korvpalli Euroliiga on saamas uut tegevjuhti

19:03

Kaja Kallase sõnul ei ole Euroopa enam USA jaoks esmane raskuskese

19:02

Elektrikaabel Saaremaa ja Hiiumaa vahel võimaldab ka päikeseenergia müüki

18:45

Päevakaja (28.01.2026 18:00:00)

18:45

Hindu tõstvad telekomid toovad ettekäändeks oma kulude tõusu

18:39

Laskesuusatamise maailmakarikaetapp toob kooliõpilased Otepääle

18:35

Neljarajalised teed lähevad rohkem maksma, kui riik eeldab

18:35

Leis lubab ehitada kümne aastaga nii Pärnu kui ka Tartu maantee neljarajaliseks

18:18

Kane kordas USA hoki rekordit, Läti vasakäär viskas esimese värava

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

11:10

Vanemteadur: temperatuur võib langeda veebruari alguseks 30 külmakraadini

09:27

Euroopa riigid tegid Venemaa varilaevastikule hoiatuse

09:29

Otse kell 10: maksuamet tulude deklareerimisest

27.01

Galerii: Taani kuningas ja kuninganna riigivisiidil Eestis Uuendatud

27.01

Galerii: Taani kuningapaar Niguliste kirikus kontserdil ja riigiõhtusöögil Uuendatud

27.01

Kaljulaid presidendiks pürgimisest: poliitikud ütlevad, et olen tüütu

11:15

Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama 5. märtsist

10:14

RIA võtab riigi autentimisteenuses kasutusele Smart-ID+

10:10

Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega Uuendatud

06:06

Politico: Prantsusmaa keelab ametnikel USA videoplatvormide kasutamise

ilmateade

loe: sport

19:04

Korvpalli Euroliiga on saamas uut tegevjuhti

18:39

Laskesuusatamise maailmakarikaetapp toob kooliõpilased Otepääle

18:18

Kane kordas USA hoki rekordit, Läti vasakäär viskas esimese värava

18:03

Laskesuusatamise EM-i esimene kuldmedal läks Prantsusmaale, Udam 50. Uuendatud

loe: kultuur

19:07

Ott Raidmets lavastusest "Prima facie": see avas mu silmad ohvrite kaitsetusele

18:05

Jürise: tundsin pikalt, et tükike Erika Salumäe tegelasest on minuga kaasas

17:30

Arvo Pärt oli 2025. aastal maailmas enim esitatud nüüdishelilooja

17:27

Kristina Norman: olen tahtnud üle kümne aasta oma isa lugudest lavastust teha

loe: eeter

16:12

VIDEOD: Eesti Laulu finalistid andsid võistluslugudele uue kõla

15:03

Hollywoodi juht Rauno Otsepp: mõtlema paneb see, et samad mured on terves maailmas

14:50

"Ringvaade" üllatab 3000. saates eriliste taaskohtumistega

14:31

Aasta arst: kõik Eesti inimesed ei saa võrdselt head perearstiabi

Raadiouudised

18:10

Riigi teedehoiu plaan on ettevõtjate vaatest ülemäära ambitsioonikas ja pigem ebarealistlik

17:50

Elektrilevi võttis kasutusele Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud uue merekaabli

15:30

Raadiouudised (28.01.2026 15:00:00)

12:50

Piiril konfiskeeritud kaubad leiavad uue kasutuse kaitseväes ja kutsekoolides

12:50

Kliimaministeeriumi kava järgi peaks Eesti hoonefond olema 2050. aastaks kliimaneutraalne

12:40

Norra ostab kahe miljardi eest kaugmaarelvi

12:35

Eesti ei plaani välismaalastest toidukulleritelt algtasemel keeleoskust nõudma hakata

12:30

Põltsamaa sooviks oma gümnaasiumi anda riigi juhtida

12:25

Raadiouudised (28.01.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (28.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo