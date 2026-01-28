Leis lubab ehitada kümne aastaga nii Pärnu kui ka Tartu maantee neljarajaliseks

Värske teehoiukava järgi peaks aastaks 2035 saama Tallinnast nii Tartusse kui ka Pärnusse mööda neljarajalist maanteed. Taristuministri Kuldar Leisi sõnul on raha selleks olemas. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul on see bluff ja tegelikult pole raha isegi teede hoidmiseks senisel tasemel.

Taristuminister Kuldar Leis (Reformierakond) saatis kooskõlastusringile riigiteede teehoiukava aastateks 2026–2029, mille kohaselt lähiajal ehitatakse neljarajaliseks kokku 65 kilomeetrit Pärnu ja Tartu maanteed ning aastaks 2035 peaksid mõlemad maanteed olema täisulatuses valmis.

"Kuna eelmise aasta suvel oli esiteks otsus, et mootorsõiduki autoamaksu tasu läheb otse teedesse, mis on keskmiselt 85 miljonit aastas, siis me tegime lähimateks aastateks plaani, kuidas just Pärnu suunal ja Tartu suunal osa sellest rahast kasutada 2+2 teede jaoks," sõnas Leis.

Leisi sõnul on 65 kilomeetri jagu töid juba hangetes ja lähiajal hakatakse ehitama ning seda tehakse suuresti eurorahade eest. Alates 2028. aastast on Leisi sõnul lootust saada senisest veelgi rohkem eurotoetusi taristuobjektide rajamiseks.

"Me täna lähme tempos, kus selleks aastaks on 281 miljonit teede ehituseks kokku ja lähema nelja aasta jooksul on ligi miljard on teede-ehitusse ja sellise tempoga peabki minema, nii et kui on madalam latt tulevikus, siis ehitatakse vähem. Kui on sama või kõrgem, siis plaanid teostuvad," ütles Leis.

Kuigi järgmisel aastal on riigikogu valimised, siis Leisi sõnul ei ole tegu kalli Reformierakonna valmislubadusega, mille ellu viimiseks vajaliku raha leidmine jääb järgmiste valitsuste õlule, sest vastav otsus tehti juba mullu suvel. Isamaa juht Urmas Reinsalu sõnul on tegu puhtakujulise bluffiga.

"Tänased plaanid, mida on esitatud, ei taga olemasoleva teedevõrgu säilimist, punkt üks. Punkt kaks, uute teede planeerimiskavad ei ole tegelikult rahadega kaetud ehk tulevikus kujutatakse ette, et neid on tulevikus võimalik ehk Euroopa Liidu rahadest täiendavalt rahastada," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul teede-ehitus peab jätkuma ja soovitab transpordiametil jätkata teede projekteerimist, aga lepinguid soovitab ta sõlmida vaid selles mahus, kui palju riigil tegelikult raha on. Transpordiameti juhi Priit Saugi sõnul kinnitas valitsus nelja aasta eelarvestrateegia augustis ja sellest ajast alates on amet ka ettevalmistusi teinud.

"Tänaseks on juba Pärnu maantee umbes 50 kilomeetrit jõudnud juba lepingutesse, riigihanked on läbi viidud ja umbes 180 miljoni eest töid on juba lepingutes. Need hakkavad nüüd kohe pihta. Kaks hanget veel Pärnu maanteel on jaanuarikuus avatavad ja sealt jätkame Tartu maantee Imavere kandi kõigu ja ristmiku ehitusega esimese kvartali lõpuks," sõnas Sauk.

Saugi sõnul vajab amet kohustuste täitmiseks aastas ligi 300 miljonit eurot, millest pool kuluks uute teede rajamiseks ja teine olemasolevate säilitamiseks.