Krõbe külm aitab võidelda koide ja teiste kahjuritega

Foto: Mirjam Mõttus/ERR
Ilm on külm ja läheb veel külmemaks ja kuigi meile ei pruugi esmapilgul kanged külmakraadid meeldida saab need enda kasuks tööle panna. Näiteks on hea külmade ilmadega tuulutada kodus olevaid tekstiile, et võidelda koide ja teiste parasiitidega.

Võrumaa muuseumis oli täna eriline päev. Õues olid ideaalsed olud ehk piisavalt külm ja mõnusalt pilves, et tuua muuseumi tekstiilihoidlas peidus olevad triibuseelikud ja seto rahvarõivad õue värsket õhku hingama.

"Mitmed muuseumid ja arhiivid kasutavad sügavkülmutamist kõikide elusate kahjurite ennetamiseks. Meil on ka sügavkülmik olemas, aga tekstiilikogu on üsna suur ja see kõik sinna korraga ei mahu, et sellist ennetavat tööd teha. Nii et kasutame ära esivanemate tarkust, et tuua villased asjad talvel õue, et ennetada tekstiilikahjureid, kes muidu võivad tekstiilikogu vahele elama tulla," lausus Võrumaa muuseumi teadur Hipp Saar.

Zooloogi Kaarel Sammeti sõnul on siinkohal rahvatarkustel tõepõhi all.

"Kõik, kes on kohastunud toatemperatuuril elama, need enamasti hävivad külma käes. Muuseumi kahjuritest igasugu nahanäklased, purelased, enamasti mardika vastsed hävivad ka sellise suure külma käest ilusasti ära. Paljud neist võivad ka kodus olla ja kodus olevaid esemeid kahjustada või süüa," sõnas Eesti Maaülikooli zooloog Kaarel Sammet.

Niisiis on eelseisvad külmad ilmad hea aeg kahjuritõrjeks ja villaste asjade tuulutamiseks.

"Inimestele võib küll soovitada, et nii rahvariided, kui villased tekid, padjad, vaibad, et neid võib julgelt viia õue, kui on üle kümne kraadi või üle kahekümne kraadi külma, et see mõjub eriti hästi," ütles Saar.

Rahvariided tuuldumas Autor/allikas: Mirjam Mõttus/ERR

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

