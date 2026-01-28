Saarde vald nõuab Eestimaa Looduse Fondilt soometsa taastamiseks ehitusluba

Kikepera looduskaitsealal ligi 3100 hektaril on soometsade taastamistööd peatatud, kuna Saarde valla hinnangul on tegemist ehitustegevusega, milleks on vajalik ehitusluba. Töid vedava Eestimaa Looduse Fondi sõnul on Eestis seni lähtutud praktikast, et ehitusluba taolisteks töödeks tarvis ei ole ja ka Kikeperas tehti töid ehitusloata.

Novembri lõpus alanud Kikepera soometsade taastamistöid on praeguseks seisma pandud juba mitu korda. Esmalt peatati tööd esialgse õiguskaitse ajaks detsembris, kui kohalik ettevõtja andis tegevuse kohtusse.

Jaanuaris lubas kohus suuremal osal alast soometsade taastamistöid jätkata, keelates need vaid väikesel alal kaebaja kinnistu ümbruses. Soometsade taastamistöid korraldav Eestimaa Looduse Fond aga ei jõudnud veel töid jätkata, kui sai Saarde vallalt teate, et taastamistöödeks pole ehitusluba ja tööd tuleb peatada.

"Vallal on kohustus ja õigus järgida seaduslikku tegevust, ehitustegevust oma valla territooriumil ja kuna valda laekus teatis, et on alustatud ehitustöid ilma ehitusloata, siis valla kohustus on neid asju jälgida ja kontrollida," nentis Saarde vallavolikogu liige Kadri-Aija Viik.

Järelevalvet hakkas Saarde vald tegema, sest Kikeperas soometsade taastamistööd kohtusse andnud ettevõtja hinnangul on sadade kilomeetrite kraavide kinniajamine ja paisude ehitamine seaduse mõttes ehitustegevus, mis vajab omavalitsuselt luba. Vald leidiski, et tegemist on ehitustegevusega ja alustas Eestimaa Looduse Fondi suhtes haldusmenetlust.

"Kui ehitusluba ei tule või kui piisavaid selgitusi sellel puhul ei ole või kui ei suudeta tõendada, et seaduslikult seda mitte mingil juhul vaja ei ole, siis see võib tähendada kuni 450 000-eurost trahvi juriidilisele isikule," sõnas Viik.

Kikepera töödega ei minda nüüd edasi enne, kui saab selgeks, kas taolised looduskaitselised tööd liigituvad ehitustegevuseks või mitte.

"Meie jaoks oli see üllatus, et vald selliste nõuetega välja tuli. Me oleme nendega mitu aastat olnud väga tihedas suhtluses ja need on väga uued nõuded ning me peame neid käsitlema," ütles Eestimaa Looduse Fondi kaasprojektijuht Jüri-Ott Salm.

"Senini nii Saarde vallas kui ka mujal Eestis toimuvad soometsade taastamistööd on lähtunud praktikast, kus ehitusluba ei ole üldjuhul taotletud," lisas Salm.

Salm sõnas, et sellised tööd käivad praegu Saarde vallas ilma ehitusloata: "Soovime need asjad vallaga ja seotud ametkondadega ära selgitada ning sellest tulenevalt näeme, mis võimalused töödega jätkamiseks tekivad."

Salmi sõnul muutub tööde seiskamiste tõttu Kikeperas soometsade taastamistööde graafik väga pingeliseks, kuna tähtaeg on novembris ning võib tekkida oht eurorahast ilma jääda.