Perling tõusis peaministrieelistustes kolmandaks

Lavly Perling.
Lavly Perling.
Eesti inimesed eelistavad peaministriametis enim näha Isamaa esimeest Urmas Reinsalu, kellele järgnevad Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart ja Parempoolsete liider Lavly Perling.

Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitluses soovis Reinsalu peaministriametis näha 28 protsenti ja Kõlvartit 24 protsenti. Detsembris oli mõlema poliitiku toetus võrdselt 26 protsenti.

Kolmandale kohale peaministrieelistustes tõusis Parempoolsete juht Lavly Perling, keda soovis selles ametis näha 13 protsenti vastanutest (detsembris 11 protsenti).

Neljandaks langes EKRE juht Martin Helme 12 protsendiga (detsembris 15 protsenti).

Ametisolevat peaministrit ja Reformierakonna esimeest Kristen Michalit soovis küsitluse järgi selles ametis näha 10 protsenti (sama detsembris).

Lauri Läänemetsa (SDE) toetusnumber oli kaheksa ja Kristina Kallasel (Eesti 200) kuus protsenti. Sealjuures on Läänemetsa isiklik toetus väiksem kui SDE-l, kuid Kallasel suurem kui Eesti 200-l.

Norstati viimase erakondade toetusuuringu järgi toetas Isamaad 27 protsenti, Keskerakonda 20,2 protsenti, Reformierakonda 14,7 protsenti, SDE-d 14 protsenti, EKRE-t 11,6, Parempoolseid 6,6 ja Eesti 200 2,1 protsenti vastanutest.

Uuringufirma Norstat viis peaministriküsitluse läbi 19.-24. jaanuar ning nendele vastas kokku 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

