Tesla suunab uued investeeringud isejuhtivate autode ja humanoidrobotite arendamiseks

Tesla humanoidrobot Optimus
Tesla humanoidrobot Optimus Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/CFOTO
Elektriautode tootja Tesla plaanib sel aastal suurendada oma kapitalikulutusi enam kui kaks korda, tõstes need rekordilise 20 miljardi dollarini, kuid investeerib sellest suurema osa mitte oma traditsioonilisse ärisse, vaid isejuhtivate autode ja humanoidrobotite arendamiseks.

Ettevõtte tegevjuht ja suuromanik Elon Musk ütles kolmapäeval toimunud üritusel plaanitavatest muutustes rääkides, et Tesla lõpetab oma linnamaasturi Model X ja sedaanide Model S tootmise ning kasutab selle asemel oma California tehase ruumi humanoidrobotite valmistamiseks. "See saab olema väga suur kapitalikulude aasta. Teeme suuri investeeringuid eepilise tuleviku nimel," ütles ta.

Ettevõtte finantsdirektor Vaibhav Taneja ütles, et suurem osa rekordilistest investeeringutest kulutatakse rooli ja pedaalideta täisautonoomse sõiduki Cybercab, ammu lubatud Tesla elektrilise veoauto (semi-truck), humanoidrobotite Optimus ning akude ja liitiumi tootmistehaste tootmisliinidele.

Tesla tuludest suurem osa tuleb endiselt inimeste juhitavate elektriautode müügist, kuid firma väärtus ületab kaugelt kõiki teisi autotootjaid, mis asetab selle samasse liigasse suuremate tehnoloogiaettevõtetega.

Suur osa Tesla väärtusest sõltub investorite usust, et Musk täidab oma suured lubadused isejuhtiva sõiduki robotaxi ja humanoidrobotite tarnimise osas, mida toetavad ettevõtte investeeringud tehisintellekti, märkis uudisteagentuur Reuters.

Tesla teatest nähtub, et see astub samasse ritta Facebooki emaettevõtte Meta Platformsi, Microsofti ja Google'i emaettevõtte Alphabetiga, plaanides sel aastal kapitalikulutuste järsku suurendamist. Need ettevõtted investeerivad massiivselt riistvarasse ja andmekeskustesse, et toetada tehisintellekti mudelite koolitamist ja rahuldada klientide nõudlust selles sektoris.

Ettevõtte REX Financial tegevjuht Scott Acheychek, kes haldab Tesla aktsiatega seotud fonde, väitis, et autoäri ei ole enam Tesla peamine fookus. Tema sõnul toimub ärimudeli muutmine, millega Tesla keskendub autonoomsetele sõidukitele.

Zacks Investment Researchi aktsiastrateeg Andrew Rocco ütles, et tema arvates on 20 miljardit dollarit vajalik kulutus: "Kui Optimusest saab enimmüüdud toode, tuleb tehisintellekti võimalikult hästi koolitada," ütles ta, lisades, et kavandatud kulutused annavad talle kindlustunde, et Muski tema sõnul "kohati lõdvad ajakavad" ka tegelikult täidetakse.

Tesla plaanitavad investeeringud 20 miljardi dollari mahus ületavad kaugelt eelmise aasta 8,5 miljardi dollari suuruseid kapitalikulutusi ja on ka oluliselt rohkem kui varasem rekordiline 11,3 miljardit dollarit 2024. aastal.

Taneja ütles kõnes, et Teslal on investeeringute rahastamiseks üle 44 miljardi dollari vaba raha. Ta andis märku, et see aasta ei ole tõenäoliselt suurte kulutuste lõpp, lisades, et ettevõte võiks investeeringute eest tasuda ka suurema võla või muude vahendite abil.

Musk ütles, et Tesla alustas neid kulutusprojekte mitte lõbu pärast, vaid pigem meeleheitest.

"Kas teised inimesed /---/ saaksid seda kraami ehitada?" ütles Musk, viidates katoodi ja liitiumi rafineerimisele tehtud kulutustele, mida on vaja elektriseadmetes. "Selliste asjade ehitamine on väga raske," lisas ta.

Tesla kaotas eelmisel aastal oma ülemaailmse juhtkoha elektriautode müügis Hiina ettevõttele BYD.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

