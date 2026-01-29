EL kannab Iraani revolutsioonikaardi terroristlike organisatsioonide nimekirja

Välisminister Margus Tsahkna sõnas, et otsus tugevdab Euroopa julgeolekut ning saadab selge sõnumi, et süstemaatilised inimõiguste rikkumised ja rahvusvahelise agressiooni toetamine ei jää tagajärgedeta.

"Euroopa Liit peab jätkama kindlat joont Iraani režiimi vastu, mis vastutab inimõiguste rikkumiste eest riigis ja toetab Venemaa agressiooni Ukraina vastu," ütles Tsahkna.

Viimane EL-i otsus aitab tugevdada rahvusvahelist vastutust ning toetab neid, kes seisavad Iraanis vabaduse ja demokraatia eest.

Tsahkna lisas, et IRGC-le on juba varem kehtestatud sanktsioonid Iraani massihävitusrelvade programmi eest, samuti on sanktsioonide alla seatud selle allasutused ja juhtkond isikuliselt.

Tsahkna lisas, et Eesti edastas selge seisukoha Iraani rahva toetamisel riigikogu avaldusega, milles mõistetakse hukka Iraani režiimi süstemaatilised inimõiguste rikkumised ning väljendatakse toetust Iraani rahva püüdlustele vabaduse, demokraatia ja õigusriigi suunas.

Iraani revolutsioonikaart on islamirežiimi kõige olulisem tugisammas ning aitab riigis maha suruda võimuvastaseid meeleavaldusi. Inimõigusaktivistid on hoiatanud, et võimud on rahutuste käigus tapnud kümneid tuhandeid inimesi.