Ilm muutub kuivemaks ja külmemaks

Reedel muutub ilm kuivemaks ja külmemaks, taevas on laialdaselt selge ning puhub nõrk idakaare tuul. Temperatuur on kuni -12 kraadini.

Öö on selge, põhjarannikul kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Paiguti on udu. Puhub valdavalt idakaare tuul 2 kuni 10, iiliti 14 meetrit sekundis. Külma on 14 kuni 20, kohati 25, rannikul 7 kuni 13 kraadi.

Ka hommikul püsib sajuta ilm ning kohati on udu. Idakaare tuul puhub mõõdukalt ning õhutemperatuur jääb vahemikku -14 kuni -25 kraadi, rannikul on endiselt -7 kuni -13 kraadi.

Päev tuleb olulise sajuta ja puhub nõrk, valdavalt idakaare tuul. Külma on 12 kuni 17, rannikul kohati kuni 9 kraadi.

Ja õhk läheb aina külmemaks, eriti ööd. Kui laupäeva öösel on keskmiselt 22 kraadi külma, siis pühapäevaks langeb öine õhutemperatuur -24 kuni -30 kraadini, saartel ja Põhja-Eestis on -15 kuni -23 kraadi. Päeval on külma 10 kuni 20 kraadi. Sama krõbe tuleb ka esmaspäeva öö. Päeval hakkab aga õhutemperatuur pisut tõusma ning teisipäeva öö on juba pea 10 kraadi võrra soojem, päeva keskmine püsib -12 kraadi juures. Ja päevad on olulise sajuta, kerget lund võib tulla vaid esmaspäeval.