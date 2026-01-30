Politico: vallandatud Hololei Euroopa Komisjoni pensionist ilma ei jää

Katarilt kingitusi vastu võtnud Euroopa Komisjoni tippametniku Henrik Hololei vallandamine on Politico hinnangul harukordne. Küll aga märgib väljaanne, et 22 aastat Brüsselis töötanud Hololei hakkab sellegipoolest pensioniikka jõudes komisjonilt kopsakat pensionit saama.

Neljapäeval vabastas Euroopa Komisjon pärast sisejuurdluse läbiviimist Hololei ametist.

"Euroopa Komisjoni tippametnikud saavad üliharva sule saba alla, kuid neljapäeval just nii juhtus. See oli ootamatu pööre loos, mis oli seni kulgenud Brüsselile vägagi omaselt. Peategelane: vähetuntud bürokraat, kes töötas EL-i avalikus teenistuses kaks aastakümmet. Süüdistused: kalleid kingitusi vastu võttes tekitatud huvide konflikt," kirjutab väljaanne.

Kuigi volinikud on varemgi pidanud oma vigade tõttu tagasi astuma, on nii kõrge karjääriametniku vallandamine harukordne, märkisid kaks Komisjoni siseeluga kursis olevat tippametnikku – kumbki neist ei suutnud meenutada ühtegi varasemat sarnast näidet.

"Pärast peaaegu 22 aastat komisjonis olen loomulikult pettunud," ütles Henrik Hololei Politicole mõni tund pärast otsusest teadasaamist. "Kuid olen rõõmus, et see pikk protsess on lõpuks läbi saanud."

Hololei kirjeldatud "pikk protsess" kestis kokku kolm aastat. 2023. aastal paljastas Politico, et eestlane, kes oli tollal EL-i kõrgeim transpordiametnik, lendas tasuta Katari lennufirmaga samal ajal, kui pidas Pärsia lahe riigiga läbirääkimisi sealsele lennufirmale kasuliku lennundusleppe üle.

Paljastus ei oleks saanud tulla ebasobivamal ajal. Esimesed artiklid ilmusid vaid mõni kuu pärast Euroopa Parlamenti raputanud nn Qatargate'i korruptsiooniskandaali. Hololei ei olnud selle afääriga seotud, kuid tema juhtum andis poliitikutele ja läbipaistvuse eest seisjatele põhjust nõuda EL-i institutsioonide suurpuhastust.

Hololei lahkus oma ametikohalt kuu aja jooksul, kuid jäi komisjoni tööle, asudes peagi rahvusvahelise partnerluse osakonna erinõuniku kohale.

Järgmisel aastal kirjutas Prantsuse ajaleht Libération uutest süüdistustest. Väideti, et Hololei jagas konfidentsiaalset infot Katari lennundusleppe kohta vastutasuks kingituste, sealhulgas Doha viietärnihotelli ööbimiste eest. See tõi kaasa EL-i pettustevastase ameti (OLAF) juurdluse, mis omakorda viis Komisjoni sisejuurdluseni.

Neljapäeval teatas Komisjon, et üks tippametnik on rikkunud institutsiooni reegleid. Juurdlusega kursis olevate ametnike sõnul puudutasid rikkumised huvide konflikti, kingituste vastuvõtmist ja info avalikustamist. Hiljem kinnitati, et kõnealune isik on Hololei.

55-aastane Hololei saab pensioniikka jõudes komisjonilt pensioni. Tal on aega kolm kuud, et otsus vaidlustada.

"Hea on näha, et lõpuks järgnes reaalne reaktsioon," sõnas Euroopa Parlamendi roheliste fraktsiooni liige Daniel Freund, kes tegeleb EL-i institutsioonide vastutuse küsimustega.

Maksimaalne EK vanaduspension on 70 protsenti viimasest põhipalgast, mis vastab ametniku viimasele palgaastmele, kuhu ta kuulus vähemalt ühe aasta jooksul.