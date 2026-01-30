Ringkonnakohus: Enefit Poweri õlitehase kompleksluba on õiguspärane

Tallinna ringkonnakohus leidis, et keskkonnaameti korraldus, millega anti Enefit Power AS-ile kompleksluba, on kooskõlas kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärkidega, mis on Eesti jaoks siduvad nii EL‑i õiguse järgi, kui ka nendega, mis on püstitatud riigisisestes strateegilistes arengudokumentides.

Ringkonnakohus leidis, keskkonnaamet ei ole teinud kompleksloa andmisel vigu, mis annaksid alust loa tühistamiseks.

Ringkonnakohus pidas põhjendamatuks apellatsioonkaebuse põhiväidet, mille kohaselt õlitehase käitamine ei võimalda saavutada 2023. aasta kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärke. Kohus märkis, et kompleksluba on antud tähtajaliselt kuni 2034. aasta lõpuni ning ainuüksi selle perioodi heide ei välista Eestile siduvate eesmärkide täitmist.

Kohus nõustus ka seisukohaga, et REKK 2030 (riiklik energia- ja kliimakava 2030) ei ole riigieelarve seaduses ette nähtud strateegiline arengudokument ning kliimapoliitika põhialuste (KPP 2050) kehtivas redaktsioonis ei ole 2030. aasta vahe-eesmärki sätestatud.

Süsinikueelarve osas nõustus ringkonnakohus halduskohtuga, et riigikogu ei ole otsustanud Eesti süsinikueelarve suurust ega selle jaotamist sektorite või üksikisikute vahel. Samuti puuduvad õiguslikud alused piirata põhiõigusi pelgalt viitega süsinikueelarvele. Kui süsinikueelarve kehtestamine peaks tulevikus päevakorda tõusma, on metoodika valik seadusandja ülesanne.

Kohus märkis, et keskkonnamõju hindamise aruandes kirjeldatud leevendusmeetmete rakendamisel, mis on viidud ka kompleksloa tingimustesse, on ebasoodsat mõju võimalik piisavalt vältida ja leevendada ning kumulatiivset mõju on hinnatud.

Kohus lisas, et põlevkivi kaevandamisload on kehtivad ning vaidlusalune kompleksluba ei suurenda kaevandamismahte. Negatiivsete mõjude ilmnemisel võib tekkida vajadus täiendavate meetmete rakendamiseks ning vajadusel lubade muutmiseks.

Ringkonnakohus viitas ka riigikohtu seisukohale, et väljaspool Eestit tekkivaid heiteid ei pea keskkonnamõju hindamises analüüsima, ning leidis, et kaebajate vastupidised väited ei ole põhjendatud.

Tallinna ringkonnakohus jättis Tallinna halduskohtu 3. veebruari otsuse muutmata ja apellatsioonid rahuldamata.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.