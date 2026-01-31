Gaza haiglad teatasid öistes rünnakutes hukkunutest

Gaza haiglad on teatanud, et Iisraeli õhurünnakutes hukkus laupäeval vähemalt 12 palestiinlast, mis on suurim inimohvrite hulk pärast oktoobris sõlmitud vaherahu, vahendas The Guardian.

Raketid tabasid Gaza põhja- ja lõunaosa piirkondi, sealhulgas kortermaja Gaza linnas ja telki Khan Younises, teatasid surnukehi vastu võtnud haiglate ametnikud. Ohvrite seas oli ka kaks naist ja kuus last kahest perekonnast.

Iisraeli lennukid viisid läbi täiendavaid rünnakuid ja Iisraeli armee andis Khan Younises asuvale hoonele evakueerimishoiatuse.

Iisraeli sõjavägi pole öiseid rünnakuid kommenteeriunud.

Rünnakud toimusid päev enne eeldatavat piiripunkti avamist Gaza lõunapoolseimas linnas.

Kõik Gaza territooriumi piiripunktid on sõja algusest peale olnud suletud ja palestiinlased näevad Rafahi piiripunkti Egiptusega päästerõngana kümnetele tuhandetele inimestele, kes vajavad ravi väljaspool territooriumi, kuna suurem osa piirkonna meditsiinilisest infrastruktuurist on Iisraeli pommitamise tagajärjel hävinud.

Reutersi teatel soovib Iisrael tagada, et Gazast lahkuks rohkem palestiinlasi kui sinna siseneks, ning uudisteagentuuri andmetel on Iisraeli eesmärk lubada Rafah' kaudu Gazasse iga päev vaid 150 palestiinlast.

Gaza tervishoiuministeerium on alates relvarahu algusest 10. oktoobril registreerinud üle 500 palestiinlase surma Iisraeli tule läbi.

Oktoobrist kehtinud USA vahendatud relvarahu liikus jaanuaris teise etappi, mis peaks hõlmama Hamasi desarmeerimist, Iisraeli vägede järkjärgulist väljaviimist ja rahvusvaheliste stabiliseerimisjõudude paigutamist.

Iisrael ja Hamas on korduvalt süüdistanud teineteist vaherahu rikkumises.