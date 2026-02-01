Esmaspäeval ulatub elektrihind pea 500 euroni

Esmaspäeval on keskmine elektrihind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas ligi 315 eurot megavatt-tunni kohta. Hommikul kella kaheksa paiku ulatub hind pea 500 euroni ühiku kohta, ent hind on kõrge kogu päeva jooksul.

Esmaspäeva ööl püsib elektri hind 112 ja 200 euro vahel megavatt-tunni kohta. Alates kella 6 hommikul hakkab hind tõusma.

Kell 6.45 hommikul tõuseb hind üle juba 412 euro juurde megavatt-tunni kohta. Hinna tipptase on kell 7.45, see on siis 488 eurot megavatt-tunni kohta.

Kuni kella 18.45-ni hind alla 300 euro megavatt-tunni kohta ei langegi.

Pärast hinnatippu hind mõnevõrra langeb, aga jääb kuni kella 21.45-ni ikkagi üle 200 euro megavatt-tunni kohta.

Umbes sama keskmine elektrihind on ka Lätis ja Leedus. Soomes on hind aga pea poole odavam – keskmiselt 98 eurot megavatt-tunni kohta. Kui Soomes on tavaliselt oluliselt odavam elektri hind, siis esmaspäeval on see Eestiga umbes samal tasemel.

Elektri hinda tõstab külmade ilmade tõttu kasvanud elektritarbimine.

Lisaks on alates 7. jaanuarist remondi tõttu turult maas Auvere elektrijaam, mille remont peaks valmima 10. veebruariks. Turult väljas on ka Eesti elektrijaama 8. energiaploki üks katel, mis peaks plaani järgi turule naasma 2. veebruaril.