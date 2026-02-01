X!

Energeetikaprofessor: Eesti on liiga vähe elektritootmisesse investeerinud

Eesti
Elektri ülekandeliinid Tallinnas.
Elektri ülekandeliinid Tallinnas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

TTÜ energeetikaprofessori Igor Krupenski arvates näitab igatalvine kõrge elektrihind, et Eesti pole viimase 15 aasta jooksul elektrienergia tootmisesse eriti investeerinud.

Elektrihind oli Eestis pühapäeval taas väga kõrge, ulatudes tippajal pea 400 euroni megavatt-tunnist. Lähipäevadel leevendust näha pole, kuid veidi peaks aitama Auvere elektrijaama hooldustööde lõppemine umbes nädala pärast. Pikemas vaates on Eestil vaja aga rohkem kohapealseid tootmisvõimsusi, et hind püsiks stabiilsena. 

Elektrihinna on lakke löönud juba nädalaid kestnud väga külm ilm ja tuulepuudus.

"Seda mitte ainult Eestis, aga kogu piirkonnas, Baltikumis ja Soomes samamoodi. Homme on hind seal 315 eurot megavatt-tunni kohta päeva keskmise hinnana ja sellest kõrgemal oli hind viimati 2024. aasta jaanuari alguses," ütles Baltic Energy Partnersi juhatuse liige Marko Allikson.

"Meil on päris palju hooneid, mis kasutavad ka soojuspumpasid või siis kasutavad elektrikütet ja kõikide nende jaoks on tarvis elektrienergiatoidet, mis omakorda tähendab seda, et meie riigis ja ka naaberriikides Lätis ja Leedus on tarvis väga palju elektrienergiat. Aga paraku meil ei ole nii suures koguses seda soodsat elektrienergiat," lisas TTÜ energeetikaprofessor Igor Krupenski.

Soome ja Eesti vahelistest Estlinki merekaablitest saame Krupenski sõnul praegu kätte maksimumi. Samas on osa meie enda tootmisvõimsusest väljas, kokku umbes 560 megavati ulatuses. Auvere elektrijaam jääb veel vähemalt nädalaks planeerimata hooldusesse. Probleeme on ka Eesti elektrijaama kahe energiaplokiga.

"Praegusel ajal iga megavatt tegelikult loeb. Teinekord siin see hinnavahe võib tekkida väga väikesest kogusest. Hind võib olla 100 eurot kõrgem või 100 eurot madalam. Auvere kindlasti aitaks ka," sõnas Marko Allikson.

Igor Krupenski lisas, et tihtipeale elektrijaam ise ei küsi, millal hooldust tehakse.

"Kui mõni seade, näiteks soojusvaheti või mõnu muu seade, läheb rivist välja, siis on tarvis see remont planeerida, aga samas peab arvestama sellega, et kui meie riigi tippkoormus on kuskil 1500 megavatti elektrienergiat ja Auvere koormus on kuskil 300, see on üks viiendik, siis loomulikult ta kõvasti mõjutab ka meie elektrienergiasüsteemi toimimist," lausus Krupenski.

Krupenski arvates näitab igatalvine kõrge elektrihind, et Eesti pole viimase 15 aasta jooksul elektrienergia tootmisesse eriti investeerinud.

Energeetika- ja keskkonnaministri Andres Suti (RE) sõnul siin kiireid lahendusi pole, kuid kohapealseid tootmisvõimsusi on tõepoolest rohkem vaja.

"Ka päikesejaam aitab talvel külma ilmaga. Tuul kindlasti aitab kaasa. Modernsed gaasijaamad aitavad kaasa. Nii, et mida rohkem ja mida kiiremini me suudame kohapealset tootmist rajada, seda parem on meil ka hinnatase. Kui nendele investeeringutele on vastuseisu seal kohapealsel poliitilisel tasandil tuuleparke luua, eks me siis peame aktsepteerima ka kõrgemaid hindu," ütles Sutt.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

OM2026

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:33

Energeetikaprofessor: Eesti on liiga vähe elektritootmisesse investeerinud

18:30

Päevakaja (01.02.2026 18:00:00)

18:07

Eesti teatemeeskond jõudis laskesuusatamise EM-il finišisse Uuendatud

17:57

Arvustus. "Prima facie" võtab monolavastuse mudelist maksimumi

17:38

Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse Uuendatud

17:26

Valtoneni sõnul oli Soome sõjaväelaste Gröönimaale saatmine arusaamatus

17:23

Ilves sai viimasel olümpiaeelsel võistlusel 14. koha

16:16

Odermatt jäi olümpia eel pjedestaalilt välja, võit kaasmaalasele

15:54

Djokovic Alcarazile: jõuame järgmise kümne aasta jooksul veel palju mängida

15:32

Esmaspäeval ulatub elektrihind pea 500 euroni

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:42

Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

31.01

Eesti võib vastuseks Venemaa ebaseaduslikule piiriületusele piiri sulgeda Uuendatud

31.01

Viimased Epsteini toimikud sisaldavad kirjavahetusi mitmete tuntud isikutega

11:03

Venemaa on asunud taastama nõukogudeaegset garnisoni Karjalas

30.01

Kuulus ajaloolane: satraabi surm võib seada Putini raskete valikute ette

31.01

Orm Oja: restoranide majandusmured pole riigi kõige tähtsam probleem

31.01

Sõja 1438. päev: Ukrainat tabas elektrikatkestuste laine Uuendatud

12:26

Ukraina energeetikud taastasid kogu riigis katkenud elektrivarustuse Uuendatud

09:45

Pootsi pood Pärnumaal suleb uksed

10:44

Singapuri tehnoloogiavedur: unustage ükssarvikud koos edevusmõõdikutega

ilmateade

loe: sport

18:07

Eesti teatemeeskond jõudis laskesuusatamise EM-il finišisse Uuendatud

17:38

Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse Uuendatud

17:23

Ilves sai viimasel olümpiaeelsel võistlusel 14. koha

16:16

Odermatt jäi olümpia eel pjedestaalilt välja, võit kaasmaalasele

loe: kultuur

17:57

Arvustus. "Prima facie" võtab monolavastuse mudelist maksimumi

14:11

Von Krahli teatri lavale jõuab Berliinis esietendunud "Võit Päikese üle"

11:30

Pildid: Eesti Pillifond tähistas galakontserdiga kümmet tegevusaastat

11:22

Ott Kilusk andis välja näidendikogumiku "Kiluski piiripealsed näidendid"

loe: eeter

15:29

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Hendrik Sal-Sallerile

11:16

Alla 40 päevaga üle Atlandi ookeani sõudnud Karl Jürgenstein: kõval pingil ei taha endiselt istuda

10:21

Reigo Tamm: minu elu ongi üks kriiside jada

31.01

Video: "Ringvaade" tegi ringkäigu peagi avatavas Ukuaru muusikamajas

Raadiouudised

31.01

Tammsaare nimelise kirjanduspreemia laureaat on Indrek Koff

31.01

Päevakaja (31.01.2026 18:00:00)

31.01

Lätis arutletakse, kas riigijuhid võivad ise otsustada, milliste üleskutsetega liituda

30.01

Riideannetuste kasv suurendab ka tekstiilijäätmete hulka

30.01

Serbia ja Bosnia veokijuhid jätkavad kaubaveo tõkestamist

30.01

Päevakaja (30.01.2026 18:00:00)

30.01

Riigi teenetemärgi pälvib 203 inimest

30.01

Raadiouudised (30.01.2026 15:00:00)

30.01

Kaks ministeeriumi ei kooskõlastanud lemmikloomade kiibistamise eelnõu

30.01

Ilm läheb veelgi külmemaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo