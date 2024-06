Parmas: prokuratuurile pole põhjust Tallinna Sadama asjas etteheiteid teha

Küsimusele, kes vastutab Tallinna Sadama kohtuasja tulemuse eest, kus kohus leidis, et vähendatud osas on süüdistatavate süü tõendatud, kuid mõistis süüdistatavad õigeks, ütles Parmas vastuseks, et mispärast peaks ühe konkreetse asja järel keegi vastutust võtma.

"Prokuratuur on indikeerinud pikema aja jooksul neid probleeme, mis valgekrae kuritegevusega seoses valitsevad: kohtumenetlus on seal liiga aeglane, aegumistähtajad on liiga lühikesed. See valdkond on ebasüsteemne - siis me olemegi sellises seisus," sõnas Parmas.

Suures osas on need seadusandlikud lahendused, mis on tegemata, tõi Parmas välja põhjuseid.

"Riigikogu, kes leiab, et tegemist on tohutu läbikukkumisega - nad pole oma tööd korralikult teinud, ei ole olnud valmis vastavaid seadusemuudatusi läbi arutama-tegema. Ma ei arva, et kellelegi peaks näitama näpuga - see on pikema aja jooksul süsteemselt ära tegemata asjade tulemus," ütles Parmas.

"Ka see, et erasektori altkäemaksu hinnatakse mingil põhjusel oluliselt kergema kuriteona kui altkäemaksu avaliku võimu teostamise juures, ja et meil on valgekrae kuritegude jaoks sobimatud aegumistähtaegade regulatsioonid - see viibki meid niisuguste tulemusteni," selgitas Parmas.

Küsimusele, miks on Tallinna Sadama kohtuasja kontekstis avalikkuses teravaid kriitikanooli loobitud just prokuratuuri poole, ütles Parmas, et see oleks küsimus mõnele sotsiaalpsühholoogile. "Et mispärast on peksukotiks valitud just prokuratuur, ja mitte ainult selles asjas, vaid ka teistes asjades, kus objektiivselt vaadates pole olnud põhjust prokuratuurile etteheiteid teha," ütles Parmas.

"Prokuratuur on organisatsioon, mis on loodud Eesti riigi ja rahva teenimiseks. Kui prokuratuur enda ülesannetega hakkama ei saa, kui ta teeb põhimõttelisi vigu või ei taipa, siis loomulikult on põhjust prokuratuurilt neid küsimusi küsida. Praeguses asjas minu meelest selleks põhjust ei ole," sõnas Parmas.

Parmas ütles, et prokuratuur alles tutvub Tallinna Sadama kohtuasja lahendiga ja otsustab peale tutvumist, kas ja mis ulatuses seda vaidlustada.

Neljapäeval kuulutas Harju maakohus välja otsuse, mille järgi mõisteti viis ja pool aastat kestnud Tallinna Sadama kohtuasjas süüdistatavad õigeks, sest kuriteod on aegunud. Kohus leidis, et erinevalt prokuratuuri süüdistusest ei tegutsenud Tallinna Sadama juhatuse liikmed ametiisikutena.

Õigeks mõisteti kõik süüdistatavad ning määrati neile hüvitised. Näiteks endisele Tallinna Sadama juhatuse liikmele Ain Kaljurannale määrati hüvitiseks 181 000 eurot. Tallinna Sadama hooldusosakonna endisele juhatajale Martin Paidele määra kohus hüvitiseks 24 000 eurot.

Kohus hüvitas osaliselt kriminaalmenetluse kulud kogusummas 1,26 miljonit eurot ja süüteomenetlusega tekitatud kahju kokku summas 98 332 eurot.