Teisipäeval on külma kuni -21 kraadi

Läänemere ümbruse ilma valitsev kõrgrõhuala nihutab eeloleval ööpäeval oma raskuspunkti Soomest Skandinaavia kohale. Venemaal olev madalrõhkkond liigub veidi põhja poole ja nõrgeneb. Eestis sajuvõimalus väheneb ja tuul nõrgeneb. Külm püsib, kuigi on tänasest veidi leebem.

Eelolev öö on Eestis selge või vähese pilvisusega ja olulise sajuta. Paiguti võib tekkida udu. Rannikul on pinnatuisku. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, öö hakul kuni 15 m/s. Külma on 13 kuni 18, kohati kuni 21 kraadi, rannikul paiguti kuni 10 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Kohati võib udu olla. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Külma on 13 kuni 18, kohati kuni 21, rannikul kuni 10 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Külma on 8 kuni 15, rannikul kohati kuni 6 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval on kohati nõrga lumesaju võimalus. Öösiti on külma 16 kuni 23, kohati kuni 26, rannikualadel 8 kuni 15 kraadi. Päeval on külma 9 kuni 16, rannikul kohati kuni 6 kraadi. Reedel jõuab lumepilvi suurema tõenäosusega Lõuna-Eestisse, laupäeva päeval sajuvõimalus väheneb. Miinuskraadid annavad õige pisut järele.