Külmakraadid lähipäevil taanduvad

Teisipäeval kattis Põhja-Euroopat kõrgrõhkkond, mille kese asus Botnia lahe kohal. Lumehooge oli piirkonnas vaid üksikuid ning õhk kargelt külm.

Ka kolmapäeval jääb Põhja-Euroopas valitsevaks kõrgrõhuala, mis kulgeb vööndina üle Balti riikide Aasovi mereni. Samas Lääne-Euroopas tegutseb madalrõhuala, mis ulatub servaga Läänemere lõunavete kohale. Meil püsib ilm siiski rahulik, suurema sajuta ning õhk ikka talviselt külm. Neljapäeval nihkub kõrgrõhuvöönd veidi ida poole, kuid suuremaid sadusid oodata pole. Kuna aga Läänemere kohale laieneb madalrõhkkonna serv, tõuseb tuul, mis omakorda süvendab külmatunnet.

Öösel on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohati võib sadada nõrka lund ning paiguti on udu. Puhub valdavalt põhjakaare, saartel idakaare tuul 1–7, rannikul iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on –16...–22, kohati kuni –25, kuid rannikul jääb –8 ja –15 °C vahele.

Kolmapäeva hommik tuleb muutliku taevaga ning peamiselt sajuta. Mandril puhub nõrk, saartel kuni mõõdukas kirde- ja idatuul. Külma on 15...20, kohati kuni 25 ning mõnel pool rannikul kuni 10 °C.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohatiste nõrkade lumesadudega. Puhub muutliku suunaga tuul, Lääne-Eestis idakaare tuul 4–9, saartel iiliti 12 m/s. Miinuskraade on 9...15, rannikul kohati kuni kuus.

Neljapäev tuleb vähese, kohati vahelduva pilvisusega. Olulist sadu oodata pole, kuid rannikul esineb pinnatuisku. Reedest pilvisus tiheneb. Töönädala lõpus sajab paiguti vähest lund ning rannikul võib ikka pinnatuisku olla. Nädalavahetus tuleb niisiis pilves selgimistega ning kohatiste kergete lumesadudega. Ja kui neljapäeval on külma veel keskmiselt 13, siis reedel 10 ning nädalavahetusel üheksa kraadi.