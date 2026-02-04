Hiiumaa vallavanem: kohaliku inimese jaoks ei ole kriisi tunda

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles "Terevisioonis", et kuigi keeruliste veetaseme olude tõttu on liikumine Hiiumaale takistatud, siis kohaliku inimese jaoks ei ole kriisi tunda.

"Hiiumaale saab ja Hiiumaalt saab ära ka. Saab nii ametlikke kanaleid pidi, ehk lennukiga, laevaga. Ja tean, et kohalikud on juba katsetanud omaalgatuslikult Saaremaal käimist üle jää. Täna peaks transpordiamet saama hinnapakkumised, et ametlikult see jäätee valmis teha ja avada. Loodame, et see läheb võimalikult ruttu," ütles Tasuja.

Samas tõdes ta, et veetaseme olukord on keeruline. "Aasta esimeste päevadega võrreldes on veetase umbes meetri jagu langenud. Ja kellele rekordid meeldivad, see kindlasti jälgib pingsalt merevee taset kogu nädala jooksul, sest võib uus rekord sündida vee madala taseme osas. Jääd on ka. Meie murekoht on see, et asenduslaev Regula ei tule nendes oludes hästi toime," rääkis Tasuja.

Tasuja sõnul on praegune kriis tekkinud sellest, et üks suur laev on korralistel dokitöödel ja asenduslaevaks on toodud liinile Regula. "Regula ei tule toime. Regula reisid on täna-homme graafikust ära võetud. Sõidab Tiiu. Sellisel talvehooajal, kus reise on vähem, suudab Tiiu sellise hädapärase ka üksi ära katta. Küsimus on nädalavahetuses. Reedel ja pühapäeval on tavapärasest rohkem liikumist. Siis oleks Tiiule tuge kõrvale vaja," lausus Tasuja.

Tasuja rääkis, et kohaliku inimese jaoks ei ole tunda, et tegemist oleks kriisiga. "On selline tore talveilm, piisavalt krõbe, päike paistab. Samas kõik kaup on poes olemas, mandri vahelt liikuda saab, seni on kõik inimesed ja kaubad üle veetud. Tõsi, kõik ei ole saanud alati just sellele laevale, mida nad on arvestanud, võib-olla on tulnud reis või kaks hiljem üle mere liikuda, aga on siiski liikuma saadud," sõnas Tasuja.

"Kriis on siin terminina kasutusele tulnud, sest liikumine on takistatud. Ja kriisiolukord on võimaldanud ka selle lahenduse, et transpordiamet on saanud võtta teiselt realt vahendeid ja alustada jäätee ette valmistusega. Muidu me ju teame, et jääteedeks selleks aastaks eelarvesse vahendeid ei planeeritud," lisas Tasuja.

Kuna jää- ja veeolud Hiiumaa ja mandri vahelisel laevateel lähevad aina hullemaks, loobus transpordiamet varasemast plaanist jääteid mitte rajada ning hakkab ette valmistama jäätee avamist Saaremaa ja Hiiumaa vahel.

Kuna praeguse prognoosi kohaselt ei tõuse vesi niipea, leidis kriisikomisjon, pidanud nõu ka TS Laevade ja Hiiumaa vallaga, et transpordiamet alustab Hiiumaa ja Saaremaa vahelise jäätee uuringut ning tööd algavad esimesel võimalusel.