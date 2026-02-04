ERJK utsitab ka Isamaad, sotse ja Parempoolseid kampaaniaarveid tasuma

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) juht Liisa Oviir saatis ka Isamaale, Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ja Parempoolsetele järelepärimised seoses tasumata arvetega, mida võib käsitleda keelatud annetusena. ERJK alustas ka haldusmenetlused.

Teisipäeval kirjutas ERR, et ERJK saatis Reformierakonnale järelepärimise tasumata arve kohta tarkvaraettevõttele ADM Interactive. Tasumata jätmise korral on see komisjoni hinnangul käsitletav keelatud annetusena.

Isamaale saadetud kirjas märgib komisjoni juht Liisa Oviir, et erakondade finantsaruandluse kontrolli käigus on selgunud asjaolu, et Isamaa Erakonnal on möödunud aasta kohalike valimiste valimiskampaaniast tulenev valimisvõlg, mille tasumine arvesse võttes erakonna finantsseisu nõuab erakonna täiendavat

finantseerimist, kui mitte laenu, siis vähemalt maksete ajatamise näol.

"Menetluse eesmärk on veenduda, kas Isamaa Erakond järgib oma rahaliste kohustuste täitmisel erakonnaseaduses (EKS) kehtestatud nõudeid, sh kas erakonna rahastamistehingud vastavad turutingimustele," seisab kirjas.

Oviir märgib, et Isamaa ostuvõlgnevuste aruandest 31. detsembri seisuga nähtub, et reklaamifirma OÜ Inspired Universal Mccann on esitanud erakonnale valimiskampaania raames kuus arvet – kokku summas 396 785,23 eurot, millest 31. detsembri seisuga on tasumata 308 106,69 eurot.

"Kõigi arvete tasumisega, mille maksetähtajaks on märgitud 30 päeva, on erakond viivituses. Arvete tasumisega viivitamisel on erakond kasutanud võlausaldaja rahalisi vahendeid, mis on käsitatav erakonna krediteerimisena," ütles Oviir.

Erakonnaseaduse kohaselt võib erakond laenu võtta üksnes krediidiasutuselt, ja seda turutingimustel. Maksetega üle maksetähtaja viivitamisel tekib võlgnikul tavapäraselt kohustus tasuda võlausaldajale viivitusintressi. Viivitusintressi kohaldamata jätmise korral on erakonnaseaduse tähenduses tegemist

erakonna krediteerimisega soodustatud tingimustel ning saadud soodustus on käsitletav juriidilise isiku keelatud annetusena.

Oviir lisas, et soodustusena tuleb käsitada ka majandustegevuses tavapärase ning turutingimustele vastava 30-päevase maksetähtaja asemel pikema - antud juhul 180-päevase - maksetähtaja seadmist, kuna see tagab võlgnikule

– antud juhul erakonnale - võimaluse kasutada võlausaldaja raha pikema aja jooksul ilma viivitusintressi maksmata.

Samasuguse kirja saatis ERJK ka Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

Kirjas seisab, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ostuvõlgnevuste aruandest möödunud aasta 31. detsembri seisuga nähtub, et erakonnal on OÜ-le Intense growt HUB osaliselt tasumata arve. Kõnealune arve kogusummas 221 726,84 eurot on väljastatud möödunud aasta 31. oktoobril ning selle maksetähtajaks on märgitud sama aasta 30. november. 31. detsembri seisuga on arvest tasumata

175 000 eurot.

Erakonna Parempoolsed ostuvõlgnevuste aruandest 31. detsembri seisuga nähtub, et erakonna võlgnevus kahele tarnijale moodustab kokku 232 128 eurot, sh OÜ-le Menu Meedia 61 572 eurot ja OÜ-le Initiative kokku kolme arve eest 170 566 eurot. Kõigi nimetatud arvete puhul on neile seatud tasumise tähtaeg ületatud.

"Arve tasumisega on viivitatud ning erakond on sel moel kasutanud võlausaldaja rahalisi vahendeid, mis on käsitatav erakonna krediteerimisena. Maksetega viivitamisel tekib võlgnikul tavapäraselt kohustus tasuda võlausaldajale viivitusintressi. Viivitusintressi kohaldamata jätmise korral on erakonnaseaduse tähenduses tegemist erakonna krediteerimisega soodustatud tingimustel ning saadud soodustus on käsitletav juriidilise

isiku keelatud annetusena," ütles Oviir.

ERJK palub erakondadel esitada olukorra kohta selgitused ja dokumendid, sealhulgas maksekorraldused.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretäri Piret Hartmani sõnul käituvad sotsid vastavalt kehtestatud seadustele ja tasuvad arved selle aasta jooksul ettevõttega kokku lepitud graafiku alusel, arvestades juurde viivise.

"ERJK järelpärimisele saadame vastuse 16. veebruariks koos küsitud dokumentidega. Tegemist ei ole erakorralise olukorraga, kus valimiste ajal tehtud suuremaid kulutusi tasutakse pikema perioodi vältel. Antud lahendust kasutatakse seetõttu, et valimisaegsed kulud tekivad enamasti väga lühikese perioodi jooksul, kuid erakonna sissetulekud, sh riigipoolne toetus (laekub kuude kaupa), laekub pikem perioodi vältel," kommenteeris Hartman.

Parempoolsete aseesimees Kristjan Vanaselja ütles, et erakond on partneritega sõlminud ajatamiskokkulepped. "Vastavalt ERJK juhistele tasutakse maksetähtaja ületanud arvetelt ka turutingimustel viivisintressi. ERJK teeb oma tööd ning kavatseme käituda vastavalt nende juhistele," kinnitas Vanaselja.

"Kui vaadata Parempoolsete varasemalt kogutud annetuste mahtu, ei ole mingit kahtlust, et Parempoolsed suudavad kõik arved partneritele tasuda ning ka 2027. aasta riigikogu valimistel parlamendierakondadega konkureerida. Parempoolsed on kvartalist-kvartalisse olnud ühed suuremad era-annetuste kogujad, mis näitab, et ka riigitoe puudumise korral on võimalik Eestis erakonnana tegutseda ja valimistel edukalt osaleda," rääkis Vanaselja.

Vanaselja lisas, et Eestis kipuvad erakondadel suuremad kulutused sattuma valimisperioodi. "Kindlasti on võimalik ajaloost leida mõni erand, aga tavapäraselt on iga erakonna kampaaniaperioodi kulud suuremad kui tulud," sõnas ta.

ERR lisab esimesel võimalusel ka Isamaa kommentaari!