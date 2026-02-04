X!

FT: Vene satelliidid kuulasid pealt Euroopa tehiskaaslasi

Välismaa
Vene kosmoseinsenerid 2011. aastal satelliiti Lutš-5 ja teisi satelliite kinnitamas kanderaketti Proton.
Vene kosmoseinsenerid 2011. aastal satelliiti Lutš-5 ja teisi satelliite kinnitamas kanderaketti Proton. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Ilya Naymushin
Välismaa

Venemaad on alust kahtlustada selles, et kaks tema kosmoseaparaati viisid läbi elektroonilist luuret Euroopa kohal ja kuulasid pealt Euroopa satelliitide kaudu liikunud tundlikku infot, teatas väljaanne Financial Times (FT).

Anonüümsetele julgeolekuametnikele viidanud FT kirjutas kolmapäeval, et Vene satelliidid Lutš-1 ja Lutš-2 on viimase kolme aasta jooksul hakanud Euroopa satelliite intensiivselt jälgima. Sellele viitavad nende korduvad kahtlased manöövrid orbiidil. Täpsemalt hõlmasid need riskantseid lähenemisi olulistele Euroopa geostatsionaarsetele satelliitidele, mis teenindavad Euroopat, sealhulgas ka Ühendkuningriiki ning ka osa Aafrikast ja Lähis-Idast.  Venemaa kosmoseaparaadid viibisid nädalaid Euroopa satelliitide lähedal, vahendas väljaanne LIGA.net FT artiklit.

Financial Times märkis, et Euroopa satelliite, millele Venemaa kosmoseaparaadid lähenesid, kasutatakse peamiselt tsiviilotstarbel, näiteks satelliittelevisiooni jaoks. Siiski vahendavad need ka konfidentsiaalset valitsuse ja mõningast sõjaväe sidet.

"Mõlemat [Vene] satelliiti kahtlustatakse signaalluure teostamises," ütleb Saksamaa relvajõudude kosmoseväejuhatuse juht Michael Traut.

Anonüümse Euroopa luureametniku sõnul olid Lutši satelliidid peaaegu kindlasti loodud nii, et need paikneksid maapealsetest jaamadest satelliitidele edastatavate andmekiirte kitsas koonuses. Intervjuus FT-le väljendas ta muret selle üle, et tundlik teave, eriti Euroopa satelliitide juhtimisandmed, on krüpteerimata, kuna paljud neist saadeti orbiidile enne, kui olid saadaval täiustatud pardaarvutid ja krüpteerimisvõimalused.

Lehega vestelnud ametnikud seostasid selle tegevuse Kremli ja lääne vaheliste pingete kasvuga pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal.

Euroopa luureametniku sõnul ei ole Lutš-1 ja Lutš-2 tõenäoliselt võimelised satelliite iseseisvalt segama või hävitama. Siiski andsid nad Venemaale tõenäoliselt suure hulga andmeid selle kohta, kuidas selliseid süsteeme saaks nii maapinnalt kui ka orbiidilt häirida.

Ametnikud tunnistasid, et Euroopa satelliidid on häirete suhtes haavatavad ja võimalikud pealtkuulamised võivad mitte ainult kahjustada tundlikku teavet, vaid võimaldada ka Moskval manipuleerida nende trajektooridega.

Luure- ja sõjaväeametnikud on üha enam mures, et Kreml võiks seni maa peal toimuvat häirivat tegevust laiendada ka kosmosesse ja arendab juba selleks vajalikke võimeida.

Satelliidid Lutš kuuluvad Nõukogude Liidus ja Venemaal loodud kaheotstarbeliste telekommunikatsiooni releesatelliitide seeriasse. Ametlikult on see loodud sidepidamiseks Rahvusvahelise Kosmosejaamaga (ISS), teiste madalal orbiidil tiirlevate satelliitide ja kanderakettidega. Lääne luureagentuurid liigitavad need satelliidid aga Olymp-K satelliitideks, mis on  spetsiaalsed signaalluure (SIGINT) ja pealtkuulamise satelliidid.

Lutš-1 (Olymp-K) saadeti orbiidile 2014. aasta septembris ja see sai tuntuks 2018. aastal, kui toonane Prantsuse kaitseminister Florence Parly süüdistas Venemaad avalikult Prantsuse-Itaalia sõjalise satelliidi Athena-Fidus järel luuramises. Vaatluste kohaselt tekkis aparaadil tõenäoliselt rike 30. jaanuaril 2026 ja see purunes orbiidil.

Lutš-2 (Olymp-K-2) saadeti orbiidile märtsis 2023. Sellel on ima eelkäijast parem manööverdusvõime. Esimesel aastal kosmoses lähenes see mitmele NATO operaatoritele (Eutelsat, Intelsat ja teised) kuuluvale välismaisele satelliidile.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: FT, LIGA.net

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:30

Karis soovitas alustada Kremliga kõnelusi, Tsahkna lükkas selle tagasi

17:26

Eesti võimud toimetasid kinni peetud laeva Muuga sadamasse Uuendatud

17:24

Viigipuu: suurim rõhk on terveks jäämisel

17:04

Muinsuskaitseamet toetab mälestiste restaureerimist 4,3 miljoni euroga

16:45

FOTOD | Laskesuusatajad tegid Anterselva staadionil trenni

16:17

Kurlingupaari treener: esmalt võidame iga kivi, siis vooru ja siis mängu

16:02

TTÜ mereteadlane: veebruari esimesel poolel võib jäätuda pool Läänemerest

15:49

FT: Vene satelliidid kuulasid pealt Euroopa tehiskaaslasi

15:45

ERJK utsitab ka Isamaad, sotse ja Parempoolseid kampaaniaarveid tasuma Uuendatud

15:44

Levadia poolkaitsja liitub laenulepingu alusel Hispaania klubiga

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.02

Eesti võimud pidasid kinni salakaubaveo kahtlusega konteinerlaeva Uuendatud

03.02

USA tulistas alla lennukikandjale lähenenud Iraani drooni Uuendatud

03.02

Epsteini dokumentide avalikustamine raputab Euroopa eliiti

03.02

Külmakraadid lähipäevil taanduvad

12:17

Reformierakond kaotas ühe koha Tallinna volikogus

03.02

Kriisikomisjoni otsusel võib Saaremaa ja Hiiumaa vahele siiski jäätee tulla Uuendatud

08:21

ROK-i juht vihjas, et Venemaa võib naasta olümpiamängudele

12:57

Abu Dhabis algasid USA vahendatud Ukraina ja Venemaa kõnelused Uuendatud

17:26

Eesti võimud toimetasid kinni peetud laeva Muuga sadamasse Uuendatud

03.02

Soome plaanib piirata kaupluste omamärgitooteid

ilmateade

loe: sport

17:24

Viigipuu: suurim rõhk on terveks jäämisel

16:45

FOTOD | Laskesuusatajad tegid Anterselva staadionil trenni

16:17

Kurlingupaari treener: esmalt võidame iga kivi, siis vooru ja siis mängu

15:44

Levadia poolkaitsja liitub laenulepingu alusel Hispaania klubiga

loe: kultuur

17:04

Muinsuskaitseamet toetab mälestiste restaureerimist 4,3 miljoni euroga

15:30

"Pähklipureja": mõjukaima muusikaharidussüsteemi taga põrkuvad kunst, poliitika ja nafta

15:13

Festival Kikumu Talv jääb sel aastal ära

15:09

Juhan Kuusi keskuses näeb Balti humanistliku fotograafia meistrite loomingut

loe: eeter

15:28

Galerii: "Terevisioon" tähistab sel neljapäeval 25. eetriaastat

15:22

"Pealtnägija": kas võõras peaks ehitisregistri kaudu nägema sinu magamistuppa?

14:15

Vähipatsient: vähidiagnoos ei ole tänapäeval enam elu lõpp-punkt

13:19

Ettevõtja Kristo Käärmann: elan Londonis tavalist väikeste lastega pere elu

Raadiouudised

15:40

Prantsusmaa presidendi sõnul valmistatakse ette otsekontakti taastamist Putiniga

15:35

Esimeheks kandideeriv Läänemets: loodan, et kriminaalmenetlus leiab kiire lahenduse

15:30

Raadiouudised (04.02.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (04.02.2026 12:00:00)

11:40

NATO operatsioon Arctic Sentry peaks Gröönimaa ümber toimuvat rahustama

11:00

Elva paneb turismiinfopunkti kinni

09:45

President Trumpi hinnangul pole Putin rikkunud rünnaku peatamise kokkulepet

09:40

Nõrgenev dollar soodustab tarbimist

09:40

Ilm püsib külm

09:30

Pärnu aastaeelarve ulatub 122 miljoni euroni

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo