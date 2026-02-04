"Pealtnägija": silmast silma pedofiiliküttidega

Maailmas on palju ebameeldivaid ameteid, aga lastevastaste seksuaalkuritegude uurija amet on ilmselt üks vastikumaid. Mida tunnevad sisimas inimesed, kelle töö on päevast päevast lapspornot analüüsida ja internetis pedofiilidega kaasa mängida?

Läinud aastal Eesti eri paigus läbi viidud kinnipidamised tähistavad politsei viimaste aegade üht suurimat töövõitu. Kunagi varem pole aastaga tabatud nii palju netipedofiile ja laste ahvatlejaid kui mullu, aga uurijate sõnul on see vaid jäämäe nähtav osa.

"Meil on olnud olukordi, kus meil on põhimõtteliselt järjekord ukse taga, aga meil ei olnud nii palju ressurssi, et kõigega tegelda," lausus Põhja prefektuuri uurija Ines Toots.

"Tippaegadel meil oli väga pikk nimekiri isikutest, keda me peame kinni pidama, kes on internetis lapsi seksuaalselt ahvatlenud või lapspornot alla tõmmanud. Aga lõppkokkuvõttes me oleme ka inimesed ja tõendite kogumine, asitõendite vaatlused, telefonide vaatlused – see kõik võtab inimressurssi ja aega," lausus Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse grupi juht Valmar Viitak.

Põhja ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Annika Vanatoa ning Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse uurijad Valmar Viitak, Juri Kivisoo ja Ines Toots on osa ligikaudu paarikümnest inimesest, kes lahendavad Eestis kõige räigemaid lastega seotud seksuaalkuritegusid.

"See on töötajate jaoks väga raske töö, vaadata neid vestlusi, vaadata neid pilte, videoid," ütles Viitak.

"Enamik uurijaid laste valdkonnas on meil noored ja need, kellel on lapsed. Nad kategooriliselt keelduvad selliste menetluste menetlemisest ehk nad ei taha näha sellist sisu," lausus Toots.

Mis on kõige õõvastavamad mälupildid?

"Imikutest, need ei lähe meelest ära… need ei lähe ilmselt mitte kunagi meelest ära," lausus Vanatoa.

Politsei menetleb aastas keskeltläbi paarsada lastega seotud väärkohtlemise juhtumit. Spektri ühes otsas on kõige vastikumad lood, kus alaealisi vägistatakse või väärkoheldakse füüsiliselt, mõnikord isegi omaenda pereliikmete poolt. Teises otsas on nii-öelda virtuaalsed kuriteod, kus laste ahvatlemine ja pornograafilise sisuga materjali väljameelitamine toimub internetis.

"Erinevate suhtlusrakenduste vahendusel on suheldud üheksa-aastaste tütarlastega, näiteks teemal, et kas sulle meeldib seks, kas sa oled süütu, kas sul on sõbrannasid, kellega grupiseksi teha? Edastatakse pilte, palutakse, et laps teeks endast paljaid pilte. See võib olla täitsa tavaline meie töölaual," rääkis Vanatoa.

Et politsei koormus küberruumis on aastatega märgatavalt tõusnud, pole tähelepanelikule meediatarbijale kaugeltki uudis, aga üha kasvanud kriminaalasjade mahuga toime tulemiseks loodi mullu Põhja prefektuuri lausa eraldi veebiüksus. Kohe esimestel nädalatel järgnes ridamisi vahistamisi.

"On jäänud meelde juhtum, kus tegemist oli täiesti tavalise pereisaga, elas koos abikaasaga ja lastega korteris. Kodus oli täiesti tavaline pereinimene – nii kui läks ta tööle, võttis enda varjatud telefoni välja, lülitas selle sisse ja hakkas selle pealt lastega suhtlema. Ahvatles neid, saatis endast pilte, videoid ja kui koju jõudis ja abikaasa oli kodus, siis lülitas selle telefoni välja, võttis isegi aku tagant ära ja peitis telefoni ära," lausus Viitak.

"Ja võib ka tuua juhtumi, kus laste seksuaalne ahvatleja lõi lapsega kontakti internetis. Saatis sealt endast pilte, videoid ja asi jõudis selleni välja, et ta soovis ka lapsega kokku saada, et seksuaalakti teha. Ta kutsus lapse Tallinna südalinna Vabaduse väljakule ja tegi ettepaneku, et saame seal kokku ja seal all tunnelis on WC, kus me võiksime midagi teha," rääkis Viitak.

Arusaadavalt tegutsevad laste kuritarvitajad seal, kus on lapsed ehk tänapäeval sotsiaalmeedia: Facebook, Snapchat ning kasvava trendina ka mängukeskkondades. Kõiki meetodeid politsei ei avalda, aga oluline osa uurijate tööst ongi nendes keskkondades pedofiilidega nii-öelda kaasa mängida, esinedes näiteks 11-aastase tüdrukuna.

"Ta ei pea midagi ütlema, piisab sellest, et tema profiilis on kirjas näiteks, et ta on 11, tema nimi on Pille, ja ta ei alusta ise ühtegi vestlust, temaga tullakse vestlema," ütles Vanatoa.

"Me oleme näinud, kuidas kurjategija hoiab lapsega kontakti mitme kuu vältel. Ta alustab vaikselt temaga suhtlemist, uurides, kuidas lapsel päev läheb, mis ta teeb, kuidas koolis läks, kuidas perekonnasuhted on, kuidas suhted vanematega on, sõpradega, mis trennis laps käib. Ta loob väga pikalt usalduslikku suhet, kus laps hakkabki usaldama teda. Peale mida samm-sammult liigub see vestlus lõpuks ikkagi seksuaalsetele teemadele," rääkis Viitak.

Kuna uurimised ja süüdimõistmised käivad omas tempos, siis on täpset statistikat keeruline teha, aga eelmisel, 2025. aastal pidas politsei kinni ligikaudu 70 kahtlustatavat, mis on politsei ajaloo absoluutne rekord ning kohtus jõustus teist sama palju süüdimõistvaid otsuseid.

"Pealtnägija" tutvus ligemale 40 juhtumiga, kus jooksevad läbi üllatavad tegelased ja mustrid. Seltskond on kirju. Kui noorim veebipedofiil oli 18- ja vanim üle 70-aastane, siis enamiku moodustavad pealtnäha tavalised pereinimesed, kel endalgi kodus alaealised lapsed. Näiteks ootab kohtupidamist 32-aastane arst-resident ja täpselt sama vana IT-spetsialist, kes töötas kinnipidamise ajal ühes riigiasutuses.

"Nii kui me hakkame enne kinnipidamist isiku tausta vaatama, tekibki paljudel küsimus, et kas see on ikka õige inimene – kui me vaatame, et isik töötab ametlikult väga viisakas kohas, elab viisakalt, tegemist on abielus inimesega või elab kellegagi koos," lausus Viitak.

Kõnekas näide on ka 37-aastane ehitusinsener ja ettevõtja Marek, kes omab Tallinnas väikest projekteerimisfirmat ja pakkus tööd viiele inimesele. Samal ajal elas mees internetis kirglikku topeltelu ja lunis tüdrukutelt fotosid paljastest rindadest ja suguelunditest. Vastu saatis saatis Marek pakiga maiustusi, energiajooke, kosmeetikat ja taskuraha. Noorim ohver, kellele Marek tegi ettepaneku oraalseksiks kokku saada, oli 11-aastane.

"Ta sihteesmärgipäraselt otsis teatud vanuses tüdrukuid. Tekitas usaldust, pakkus välja variante, et mida ta saab omalt poolt pakkuda – kas raha, saata midagi –, et siis kohtuda ja oma fantaasiaid ellu viia. See jõudis kuni suguühteni välja erinevate tütarlaste puhul," lausus Vanatoa.

Mees, kes võinuks vanuse poolest olla tüdrukute isa, seksis nendega hotellides, autoparklates ning üksildastes metsatukkades. Ühel juhul viis ta tüdruku isegi oma töökohta Tallinna kesklinnas, kus astus kontoripõrandal 16-aastase tüdrukuga vaginaalsesse suguühtesse. Tasuks 160 eurot.

"Eks lapsed võivad tunda häbi, et niisugune asi on juhtunud, nad ei julge sellest rääkida. Oleme näinud, kuidas kolleegid näevad väga pikalt vaeva, et lapsega usaldusväärne kontakt saavutada. Ja lapsed räägivad lõpuks ja siis nad ütlevadki, et nad tunnevad häbi, nad ei saanud aru, et selline asi juhtus. Ongi pisaraid, on kõike," rääkis Viitak.

Või teine näide, välismaa kodakondsusega meesterahvas, kes viimased aastad elanud Tallinnas, töötab IT-valdkonnas ja tegeleb vabal ajal muu hulgas koomiksite koostamisega. Juri Kivisoo sõnul sai politseilt FBI-lt info, et mehe Tallinnas asuvalt IP-aadressilt laetakse tumeveebis ühelt pedofiilide saidilt alla lapspornot. Kui politsei mehe koju jõudis, arvas perekond esialgu, et tegemist on kelmidega ja kutsusid kohale patrulli, aga kui arvuti sisu lõpuks lahti võeti, selgus hirmu tegelik põhjus.

"Leidsime hulgaliselt laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavat materjali, mis kinnitas esialgseid kahtlustusi. Lisaks, mis oli üllatav ja ebameeldiv – me leidsime ka viiteid sellele, et see meesterahvas võis toime panna kontaktse kuriteo lapseealise suhtes. Seal oligi otseselt kahtlustatav seksuaalses vahekorras lapseealisega. Lapseealine on alla 14-aastane isik. Jah, kahjuks küll (toimus see) Eesti lastega," lausus Kivisoo.

Kivisoo näitab "Pealtnägijale" ruumi, kuhu ka enamikel majas töötavatel politseinikel asja pole. Just selles kitsukeses akendeta toas vaadatakse läbi pedofiilidelt ära võetud pildi- ja videomaterjale. Kivisool on parasjagu pooleli üks viimase aja töömahukamaid juhtumeid.

"522 000 faili ja 9022 on lapspornograafiat ja lisaks 2110 on need, mis kujutavad lapserootikat. See konkreetne juhtum on hästi mahukas ja põhimõtteliselt on üle 100 gigabaidi materjale. Ütleme nii, et reedel põhimõtteliselt ma alustasin kell 8 ja tõusin püsti poole neljast õhtul," lausus Kivisoo.

"Olen näinud ka, kus piinatakse lapsi ja minu jaoks see on kõige hullem. See on kõige rõvedam materjal, mis ma olen näinud. Ma olen hästi emotsionaalne, ma ei näita seda iga kord välja, aga kui ma olen omaette, siis ma olen nutnud küll," ütles Kivisoo.

Ligemale kümmekond aastat valdkonnas tegutsenud Kivisoo, kes on ise kahe lapse isa, ongi viimastel aastatel keskendunud internetis toimuvatele keerulistele juhtumitele ning veedab piltlikult öeldes kella 8-st 5-ni tumeveebis foorumites tuhnides. Igast juhtumist võiks teha eraldi loo ja Kivisoo sõnul on õnneks ka juhtumeid, millel on õnnelik lõpp. Üks suurimaid edulugusid oli 2019, kui Kivisoo komistas juhuslikult paarikümnest fotost koosneva fotoseeria peale, kus poseerisid alasti lapsed ja kummalise detailina paistis ka üks vanem naisterahvas.

"Ma nägin, et padjapüüri peal on mingi kiri vene keeles. Ma algusest peale oletasin, et see kuritegu leidis aset mingisuguses hotellis. Ja me saame välja lugeda, et siin on kirjas Annabel. Jackpot! Esimene vaste tuligi kohe, et seesama hotell võibki olla Peterburis ehk Venemaal," ütles Kivisoo.

Uurimise käigus tuli ilmsiks, et Kivisoo tuvastatud fotodel oli laste vanaema, kes oli raha teenimiseks oma lapselapsi kupeldanud. Daam peeti kinni ja sai 12-aastase vanglakaristuse. Kuuldused nupukast Eesti politseinikust levisid üle maailma ning viimastel aastatel osalebki Kivisoo rahvusvahelistes uurimisrühmades. Näiteks käib ta regulaarselt Ameerika Ühendriikides kübervõmmide häkatonidel, kus ühte ruumi kokku koguned uurijad üle ilma lahendavad sisuliselt üksteise võidu aastaid lahendamata jäänud juhtumeid. Viimati vaadati läbi 115 tundi materjale ning Kivisoo koos partneriga tunnistati ürituse parimaks tiimiks.