Mitmes omavalitsuses jääb õpetajate palk ligi 100 eurot oodatust väiksemaks

Haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri sõnul on õpetajad oodanud 150-eurost töötasu alammäära tõusu alates 1. jaanuarist. Riik on palgatõusuks raha ka eraldanud, kuid hoolimata sellest plaanivad mitmed kohalikud omavalitsused maksta palgalisa alles 17. jaanuarist, mil määrus jõustus.

"Meie lähtumegi ministeeriumi tagasisidest, et meil on õiguslik alus maksta neile (õpetajatele) seda 17. jaanuarist. Kui vabariigi valitsus oleks näinud seda ette 1. jaanuarist, oleks tulnud ka sinna määrusesse kirjutada, et see jõustub tagasiulatuvalt 1. jaanuarist," lausus Lääne-Nigula abivallavanem Tuuli Varik.

Haridusminister Kristina Kallase sõnul eraldas riik raha palgatõusuks alates 1. jaanuarist isegi nende õpetajate eest, kellele töötasu alammäär laienema ei peaks. Seetõttu on otsus rakendada õpetajatele kõrgemat palga alammäära jaanuari keskpaigast Kallase sõnul küll juriidiliselt korrektne, kuid ebaõiglane.

"See ei ole minu arust põhjendatud, sest raha on eraldatud, seda palgaraha millekski muuks kasutada ei saa, transpordiks või õpikute ostmiseks. See on mõeldud õpetajate palgarahaks. Ei ole mingit põhjendust, miks seda ei peaks 1. jaanuarist maksma. Kuna seaduseelnõu läbirääkimised olid väga pikad, siis seaduseelnõu jõustus 17. jaanuarist. Juriidiliselt ei saa kehtestada alammäära varem kui seaduse jõustumise kuupäev," lausus Kallas.

Nii saavad haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri sõnul ligi kümnes omavalitsuses õpetajad palgatõusu poole kuu pealt. Voltri sõnul on see aga õpetajate petmine.

"See ju pettumus. Sa oled terve kuu töötanud teadmisega, et sinu palk on selline ja nüüd selgub, et pool kuud oled sa väiksema palgaga töötanud. Me räägime kuskil sadakonnast eurost, mis on suur raha. Kui raha on kohalikule omavalitsusele eraldatud ka terve jaanuari jaoks, siis seda kõrvale panna või hoida kinni, et võib-olla tulevikus maksame selle välja, see on ikkagi õpetajat mitteväärtustav käitumine," ütles Voltri.

Kuigi näiteks Lääne-Nigula vald plaanib ministeeriumilt saadud raha suunata õpetajate karjäärimudelisse, mille jaoks eraldab ministeerium ka täiendavalt raha, siis Voltri sõnul oodatakse, et õpetajatele maksmata jäänud osa jaanuari esimese poole eest makstakse välja järgmine kuu.